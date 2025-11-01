Granitowy zlew to elegancki, ale wymagający element kuchni, który potrzebuje odpowiedniej pielęgnacji, by zachować swój blask.

Istnieje prosty, domowy sposób, który w zaledwie trzy minuty przywróci mu lśniący wygląd, usuwając osad i zabrudzenia.

Poza czyszczeniem, kluczowa jest również impregnacja, którą z łatwością wykonasz przy użyciu popularnego produktu spożywczego.

Odkryj sprawdzony trik, dzięki któremu Twój zlew granitowy będzie lśnił jak diament i zachowa piękny wygląd na dłużej!

Granitowe zlewy są niezwykle modnym elementem kuchni i Polacy chętnie zastępują nimi tradycyjne stalowe. I choć czarny czy beżowy granitowy zlew prezentuje się elegancko, to należy o niego odpowiednio dbać - czyścić go z osadów, ale także impregnować. Raczej odradza się regularnego czyszczenia zlewu silnymi środkami, które mogą uszkodzić jego powłokę i w efekcie znacznie szybciej będzie się brudzić. Dlatego warto stosować domowe sposoby na czyszczenie zlewu granitowego, które nie tylko doskonale poradzą sobie z wapiennym osadem i zaciekami, ale też nadadzą powierzchni blasku. Warto przynajmniej raz lub dwa razy w tygodniu wyczyścić zlew granitowy tą domową pastą z sody oczyszczonej. U mnie sprawdza się ona znakomicie - usuwa nie tylko zabrudzenia, ale także kamień i zacieki z wody. Jak przygotować tę pastę czyszczącą do zlewu granitowego? Wsypuję opakowanie sody oczyszczonej do miseczki i dodaję kilka kropel wody, aby powstała gęsta papka. Następnie za pomocą gąbki nakładam ją na powierzchnię i energicznie wcieram. Na koniec zlew spłukuję letnią wodą i gotowe. Lśni niczym diament.

Impregnacja zlewu granitowego olejem

Po wyczyszczeniu zlewu granitowego nie powinno się zapominać o jego impregnacji. Dzięki temu będzie on czysty i lśniący przez wiele dni. Czym najlepiej impregnować granitowy zlew? W tym celu należy natrzeć osuszoną kamienną powierzchnię małą ilością jadalnego oleju, na przykład kokosowego lub oliwy z oliwek. Tłuszcz wcieraj bawełnianą ścierką, okrężnymi ruchami, a nadmiar usuń papierowym ręcznikiem.