Czarny zlew znów jak nowy. Połącz te dwa składniki, a brud i kamień znikną bez śladu. Czyszczenie zlewu granitowego

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
Agnieszka Morawska
Agnieszka Morawska
2025-11-01 16:09

Czyszczenie granitowego zlewu nie tylko przywróci mu czystość, ale także dawny wygląd - znikną z jego powierzchni wszelkie zacieki i osad. Wiele osób zadaje sobie pytanie czym najlepiej jest czyścić zlew granitowy. Tu pomoże domowa pasta. Wystarczy ją wetrzeć w granitowy zlew, a ten po spłukaniu będzie lśnić jak diament bez kamienia i osadu.

Czyszczenie zlewu granitowego

i

Autor: Shutterstock
  • Granitowy zlew to elegancki, ale wymagający element kuchni, który potrzebuje odpowiedniej pielęgnacji, by zachować swój blask.
  • Istnieje prosty, domowy sposób, który w zaledwie trzy minuty przywróci mu lśniący wygląd, usuwając osad i zabrudzenia.
  • Poza czyszczeniem, kluczowa jest również impregnacja, którą z łatwością wykonasz przy użyciu popularnego produktu spożywczego.
  • Odkryj sprawdzony trik, dzięki któremu Twój zlew granitowy będzie lśnił jak diament i zachowa piękny wygląd na dłużej!

Wetrzyj w granitowy zlew, a będzie lśnić jak diament. Usunie osad i brud w 3 minuty

Granitowe zlewy są niezwykle modnym elementem kuchni i Polacy chętnie zastępują nimi tradycyjne stalowe. I choć czarny czy beżowy granitowy zlew prezentuje się elegancko, to należy o niego odpowiednio dbać - czyścić go z osadów, ale także impregnować. Raczej odradza się regularnego czyszczenia zlewu silnymi środkami, które mogą uszkodzić jego powłokę i w efekcie znacznie szybciej będzie się brudzić. Dlatego warto stosować domowe sposoby na czyszczenie zlewu granitowego, które nie tylko doskonale poradzą sobie z wapiennym osadem i zaciekami, ale też nadadzą powierzchni blasku. Warto przynajmniej raz lub dwa razy w tygodniu wyczyścić zlew granitowy tą domową pastą z sody oczyszczonej. U mnie sprawdza się ona znakomicie - usuwa nie tylko zabrudzenia, ale także kamień i zacieki z wody. Jak przygotować tę pastę czyszczącą do zlewu granitowego? Wsypuję opakowanie sody oczyszczonej do miseczki i dodaję kilka kropel wody, aby powstała gęsta papka. Następnie za pomocą gąbki nakładam ją na powierzchnię i energicznie wcieram. Na koniec zlew spłukuję letnią wodą i gotowe. Lśni niczym diament.

Impregnacja zlewu granitowego olejem

Po wyczyszczeniu zlewu granitowego nie powinno się zapominać o jego impregnacji. Dzięki temu będzie on czysty i lśniący przez wiele dni. Czym najlepiej impregnować granitowy zlew? W tym celu należy natrzeć osuszoną kamienną powierzchnię małą ilością jadalnego oleju, na przykład kokosowego lub oliwy z oliwek. Tłuszcz wcieraj bawełnianą ścierką, okrężnymi ruchami, a nadmiar usuń papierowym ręcznikiem.

Polecany artykuł:

Wymieszaj z wodą 1:1. Wyżre pleśń z silikonu wokół prysznica w łazience bez che…
Super Express Google News
Quiz tylko dla doświadczonych kobiet. Twoja babcia miałaby w tym quizie 10/10
Pytanie 1 z 10
Domowym sposobem na wybielenie firanek jest:
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

CZYSZCZENIE ZLEWU