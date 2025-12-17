Wystarczą 2 czubate łyżki, a firanki po praniu zachwycą bielą niczym tureckie zęby! Będą czyste i pachnące na święta. Pranie firan domowymi sposobami

Masz dość poszarzałych firanek? Poznaj domowy sposób na przywrócenie im olśniewającej bieli.

Wystarczą tylko dwa składniki, które znajdziesz w każdej kuchni, aby Twoje firanki znów wyglądały jak nowe.

Odkryj, jak prać firanki, by były idealnie białe, pachnące i bez zagnieceń, bez użycia chemicznych detergentów!

Do pralki wsyp kilka łyżek tego proszku, a firanki będą bialutkie!

Podczas prania firanek wcale nie musisz używać chemicznych detergentów. W ostatnim czasie popularność zdobywają domowe sposoby na pranie. Są one nie tylko tak samo skuteczne, co proszki lub płyny do prania, ale też bezpieczne dla skóry. Podczas prania firanek najważniejszym wyznacznikiem jest delikatność detergentu oraz jego działanie lekko wybielające. Firany narażone są na różnego rodzaju zabrudzenia z powietrza. Osadza się na nich smog, dymy papierosowy, kurz, a nawet tłuszcz ze smażenia. Z czasem białe firanki robią się poszarzałe lub pożółkłe. Podczas prania warto sięgać po preparaty, które przywrócą im oryginalną biel.

Jeżeli zależy Ci, aby firanki po praniu były idealnie białe i pachnące to do bębna pralki wsyp 2 łyżki proszku do pieczenia oraz 2 łyżki soli kuchennej. Takie połączenie sprawi, że firanki w końcu będą dokładnie wyprana. Sól kuchenna przywróci im biel i zniweluje brzydkie zapachy. Co ważne, sól kuchenna przeciwdziała również blaknięciu kolorów, dlatego możesz w niej prac również kolorowe zasłony. Proszek do pieczenia działa niczym delikatny wybielacz. Wzmacnia działanie detergentu, a także sprawia, że tkaniny pięknie pachną. Używaj tej mieszanki do każdego prania firanek, a już nigdy nie upierzesz ich bez tego.

Jak prać firanki, aby się nie gniotły?

Nie każde firanki można prasować, a poza tym, nawet jeżeli jest to możliwe, to powiedzmy sobie szczerze, jest to czynność czasochłonna. Najlepiej jest prac firanki tak, aby się nie gniotły. Przede wszystkim pamiętaj, by firanki zawsze prać oddzielnie i unikać przeładowywania bębna. Mocno wypełniony bęben pralki to większe ryzyko zagnieceń. Eksperci wskazują, że bęben pralki powinien być zapełniony maksymalnie w 2/3 jego objętości. Dzięki temu woda oraz detergenty będą mogły swobodnie opływać materiał.

Podczas prania firanek zawsze wybieraj program delikatny i nastawiaj temperaturę maksymalnie 40 stopni Celsjusza. Unikaj wysokich obrotów podczas wirowania. Po praniu nigdy nie trzymaj mokrych firanek w bębnie pralki. Rozładowuj pralkę od razu. Wiele osób zawiesza wilgotne firanki na karniszach. Dzięki temu same się one rozprostowują, a w całym pokoju pachnie czystością i świeżością.