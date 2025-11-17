Wcieram w firanki i nastawiam pranie. Dzięki temu znów są białe, jak dziewiczy śnieg. Pranie firanek, by wyglądały jak nowe

Karolina Piątkowska
Agnieszka Morawska
2025-11-17 16:44

Brudne firanki sprawiają, że całe pomieszczenie wygląda gorzej. Dodatkowo brudne firanki wpływają na jakość wdychanego powietrza. Często jest jednak tak, że nawet świeżo uprane firany nie są idealnie białe. Pojawiają się na nich żółte plamy, których nie dopierają najsilniejsze detergenty. Wystarczy jednak wetrzeć w materiał firanek ten środek, a odzyskają one swoją biel. Jest tani i uniwersalny. Sposób na pranie firanek.

Pranie firanek bez prasowania

Autor: Shutterstock Pranie firanek bez prasowania
  • Pranie firanek to wyzwanie, bo łatwo chłoną brud, a ich delikatna struktura wymaga ostrożności.
  • Istnieją proste domowe sposoby, które przywrócą im śnieżnobiały kolor, bez ryzyka uszkodzenia.
  • Poznaj naturalne metody, które sprawią, że Twoje firanki znów będą wyglądać jak nowe!

Jak prać firanki, by odzyskały śnieżnobiały kolor? 

Pranie firanek może być problematyczne. Z jednej strony wymagają one regularnego i porządnego prania. Na firankach zbierają się bowiem duże ilości brudu. Osiadają na nich pyłki i zanieczyszczenia z powietrza, a także dym papierosowy i tłusty osad z kuchni. Materiał, z którego wykonane są firanki jest jednak delikatny i łatwo można go porwać i pozaciągać w pralce. Wiele osób do prania firanek wykorzystuje domowe sposoby. Na poszarzałe lub pożółkłe firany świetnie sprawdzi się soda oczyszczona. To naturalny i delikatny wybielacz, który przywraca tkaninom oryginalną biel. Dodatkowo soda oczyszczona świetnie dopiera i zabija bakterie oraz zarazki. Dodawaj ją zawsze bezpośrednio do bębna pralki. Podczas prania firanek unikaj wysokich obrotów wirowania i mocno chemicznych detergentów. Stawiaj na delikatne środki do prania przeznaczone właśnie do firanek. Do prania firanek możesz dodać płyn do płukania. Sprawi on, że materiał nie tylko będzie pięknie pachnieć, a zyska dodatkowe właściwości antystatyczne, a firany nie będą się elektryzować. 

Wetrzyj w brudne firanki i potrzyj. W kilka sekund firany zrobią się śnieżnobiałe

Do wybielenia pożółkłych firanek sprawdzi się mydło marsylskie. Jest ono jednym z rodzajów szarego mydła, które świetnie sprawdza się do czyszczenia materiałów. Dopiera stare zabrudzenia i dobrze wywabia plamy. Co ważne mydło marsylskie jest delikatne i można do stosować do takich materiałów jak wełna oraz jedwab. Wystarczy, że delikatnie namydlisz materiał firany i potrzesz go o dłoń. Następnie firanki włożysz do pralki i nastawisz cykl prania delikatnego. Mydło marsylskie sprawdzi się nie tylko do prania firanek. Z jego pomocą dopierzesz zabrudzenia tapicerki, ręczniki, a nawet srebrną biżuterię.  

