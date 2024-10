Robię to z firankami przed włożeniem ich do bębna, a po praniu nigdy nie muszę ich prasować. Są gładkie bez zagnieceń i czyste. Pranie firanek bez prasowania

Robię to z firankami przed włożeniem ich do bębna, a po praniu nigdy nie muszę ich prasować

Pranie, a następnie prasowanie firanek to dla wielu z nas utrapienie. Nie dziwi zatem fakt, że coraz częściej szukamy odpowiedzi na pytanie, czy da się uprać firanki tak, aby nie musieć ich potem prasować? Na szczęście tak. Zasad takiego prania jest kilka, ale jedna z nich moim zdaniem jest kluczowa i sprawia, że po wyjęciu z pralki moje firany są gładkie bez zagnieceń. Jeśli chcesz uprać firanki bez prasowania, najpierw złóż tkaninę w kostkę, a następnie włóż ją w specjalny pokrowiec do prania lub poszewkę małej poduszki. Dopiero tak przygotowane firany umieć w bębnie pralki i nastaw program. Po zakończeniu cyklu wyjmiesz z pralki firanki bez zagnieceń.

Jak prać firanki bez prasowania?

Jak już wspomniałam, istnieje kilka dość istotnych zasad prania firanek bez konieczności ich prasowania. Oprócz wyżej opisanego składania tkaniny pamiętaj, aby do prania używać wyłącznie proszków i płynów, które są przeznaczone do firan. Ważne jest także ustawienie odpowiedniego programu prania. Otóż temperatura prania firan to najlepiej 30 stopni Celsjusza i obroty maksymalnie na poziomie 400/min. Pamiętaj również, aby nie pakować bębna do pełna. Jeśli chcesz uprać firanki bez konieczności prasowania, wykorzystaj jedynie 1/3 jego pojemności. Ostatnim, ale równie ważnym etapem jest suszenie firanek. Te wykonane z włókien sztucznych najlepiej suszyć na karniszu, a tkaniny naturalne rozkładamy na suszarce.

Sposób na szybkie uprasowania firan bez żelazka

Zastanawiasz się, jak szybko uprasować firanki? Musisz wypróbować sposób, dzięki któremu będziesz mieć firanki bez zagnieceń i to w zaledwie 30 sekund. Wystarczy, że sięgniesz do swojej kosmetyczki po lakier do włosów. Po wyjęciu firanek z pralki powieś je na karniszu jeszcze wilgotne. W ten sposób pod wpływem własnego ciężaru będzie się prostować. Jeśli widzisz na niej zagniecenia, spryskaj firankę lakierem do włosów z odległości około 20 cm. Kosmetyk nie tylko rozprostuje materiał, ale pozostawi na nim również warstwę ochronną, dzięki czemu na firance przez długi czas nie będzie osiadać kurz i brud.

