Wystarczy, że wetrzesz to w muszlę klozetową, a osady i kamień spłyną wraz z wodą. Toaleta będzie czysta i pachnąca, a kamień zostanie wspomnieniem

Odkryj innowacyjny sposób na utrzymanie czystości toalety i zapobieganie osadzaniu się brudu.

Wykorzystaj prosty, domowy trik z woskiem, by stworzyć niewidzialną barierę ochronną na ściankach muszli.

Dowiedz się, jak skutecznie walczyć z kamieniem i nieprzyjemnymi zapachami, by Twoja toaleta lśniła czystością.

Wetrzyj to w ścianki muszli klozetowej, a brud przestanie się na nich osadzać

Nikogo nie trzeba chyba przekonywać, że toaleta to zdecydowanie jedno z najbrudniejszych miejsc w całym domu. Na ściankach muszli klozetowej zbierają się tysiące bakterii. Zamykanie deski sedesowej ogranicza ich wydostawanie się, jednak nadal czyszczenie toalety powinno być regularne oraz staranne. Jeżeli chcesz, aby na ściankach muszli klozetowej nie osadzały się osady z wody oraz kamień to możesz stworzyć niewidzialną warstwę ochronną. Pomoże Ci w tym zwykły wosk. Toaletę dokładnie wyczyść i spuść wodę. Jeżeli możesz to zrobić, to osusz muszlę klozetową. W innym przypadku delikatnie przetrzyj ścianki muszli klozetowej powyżej linii wody. Następnie natrzyj woskiem wszystkie ścianki toalety. Pozostaw całość na około 15 minut i spłucz wodę. Wosk stworzy naturalną powłokę, która będzie chronić przed osadzaniem się kamienia oraz zacieków. Czynność tą należy powtarzać po każdym czyszczeniu toalety.

Domowy sposób na czyszczenie muszli klozetowej

W przypadku toalety najlepiej sprawdza się ocet lub soda oczyszczona (nigdy razem). Gdy zauważam, że wewnątrz mojej toalety pojawia się kamień oraz osad, to sięgam to sprawdzoną, domową pastę do czyszczenia. Jest ona prosta w przygotowaniu, a zabójczo skuteczna. Połącz ze sobą sodę oczyszczoną, kwasek cytrynowy oraz wodę w proporcjach 3:2:1. Porządnie wymieszaj aż powstanie gęsta papka. Tak przygotowaną pastę nałóż na zabrudzenia oraz pozostaw na około 30 minut. Po tym czasie umyj toaletę tak, jak robisz to zawsze. Jeżeli kamień powstaje na linii wody w muszli klozetowej, to umieść pastę w sedesie i delikatnie wymieszaj z wodą, by powstała piana. Odczekaj kilkadziesiąt minut i spłucz.

Jak się pozbyć brzydkich zapachów z muszli klozetowej?

Raz w tygodniu wlej do muszli klozetowej rozpuszczone w wodzie drożdże. W niewielkim pojemniku pokrusz drożdże i zalej je ciepłą wodą. Całość mieszaj aż wszystko dobrze się rozpuści. Tak przygotowany roztwór wlej do toalety i nie spuszczaj wody. Zostaw to na całą noc, a rano delikatnie przetrzyj muszlę klozetową. Aby efekt był jeszcze lepszy na tym etapie możesz dodać sody oczyszczonej i przemyć ścianki muszli klozetowej. Drożdże piekarskie świetnie niwelują brzydkie zapachy.