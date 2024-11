Już 3 łyżki tego taniego proszku doczyszczą zasłoną prysznicową! Osady z wody i mydła rozpuszczą się na Twoich oczach. Czyszczenie zasłony prysznicowej

Wystarczy 3 łyżki do wody, namaczam zasłony i ustawiam program piorący. Moje zasłony zawsze są idealnie wyprane

Zasłony prysznicowe to siedlisko brudu. Regularny kontakt z wilgocią sprawia, że stanowią one idealne środowisko do rozwoju bakterii. Od lat piorę zasłony prysznicowe w ten sam sposób. Dzięki temu mam pewności, że będą one idealnie wyprane, a materiał się nie zniszczy. Do wanny wsypuję 3 łyżki płatków mydlanych. Możesz je kupić w sklepie, lub wykonać własnoręcznie ścierając klasyczne mydło w kostce. Do wanny wlewam letnią wodę i w taki przygotowanej mieszance namaczam zasłony. Zostawiam je na około 2/3 godziny. Po tym czasie przekładam je do pralki i ustawiam same płukanie. Pamiętaj, że nie wszystkie rodzaje zasłon prysznicowej można prać w pralce. Do usunięcia większego kamienia oraz osadów sprawdzi się także soda oczyszczona. Wymieszaj ją z wodą w równych proporcjach, by powstała gęsta pasta i nałóż na zabrudzenia. Odczekaj około 15 minut i delikatnie zmyj sodę letnią wodą. Ten sposób sprawdzi się także w przypadku zasłon prysznicowych, które nie mogą być prane w pralce.

Jak prać zasłony prysznicowe w pralce?

Zasłony tekstylne i poliestrowe mogą być prane w pralce. Decydując się na pranie zasłon w pralce musisz przestrzegać kilku ważnych zasad. Przede wszystkim pamiętaj, by nie prać zasłon z innymi rzeczami. Bęben pralki powinien być zapełniony jedynie ma 1/3 swojej obojętności. Dzięki temu detergent piorący wraz z wodą będą mogły swobodnie przepływać pomiędzy materiałem, a także zasłonki nie pogniotą się tak bardzo. Uważaj także na wirowanie, zbyt wysokie obroty także mogą uszkodzić materiał. Temperatura prania zasłon prysznicowych powinna być niska i wynosić około 30 stopni. Zbyt wysoka temperatury może doprowadzić do skurczenia się tkaniny.