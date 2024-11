Wystarczy, że wlejesz to wanny, a zacieki i kamień rozpuszczą się w mgnieniu oka. Powierzchnia wanny zabłyśnie czystością. Sposób na mycie wanny

Wystarczy, że przykleisz to do szafki kuchennej, a mole spożywcze uciekną w popłochu. Usuniesz mole, co do ostatniej sztuki. Sposób na mole spożywcze

Jak czyścić wannę oraz zlew? Sprzątaczka zdradziła swój niezawodny sposób

Łazienkę oraz kuchnię należy regularnie sprzątać. Szczególną uwagę trzeba poświęcić na umycie wanny, zlewu oraz kabiny prysznicowej. Mają one często kontakt z wodą, przez co szybko osiada na nich kamień, który z czasem staje się praktycznie niemożliwy od usunięcia. Dodatkowo zostają na nich resztki wszelkiego rodzaju płynów oraz mydła. Pamiętaj, by wannę czy zlew regularnie czyścić, dzięki temu unikniesz trudnych do usunięcia zabrudzeń. Co jednak w przypadku gdy w zlewie lub w wannie już osiadł kamień. Jedna ze sprzątaczek zdradziła swój niezawodny sposób. Zobacz, jak to zrobić.

Jak wyczyścić zlewu lub wannę z kamienia? Zrób to, a będą czyste w kilka chwil

Jednym z sekretów sprzątaczek jest korzystanie z domowych sposób na czyszczenie. Często rewelacyjnie radzą sobie one w sytuacjach, gdy sklepowe detergenty zawodzą. Jednym z takich trików jest wykorzystanie sody oczyszczonej, To niezastąpiony produkt w wielu domowych porządkach, radzi sobie również z kamieniem i osadem na wannie i w zlewie. Wystarczy, że przygotujesz mieszankę sody oczyszczonej oraz wody w proporcjach 3:1, czyli 3 łyżki sody oczyszczonej na 1 łyżkę wody. Tak przygotowaną pastę nałóż na pokryte kamieniem miejsca i pozostaw na kilkadziesiąt minut. Następnie całość spłucz i przemyj płynem.

Zamiast do czyszczenie toalety wykorzystaj to do mycia wanny. Zacieki i osady z mydła spłyną razem z wodą

Osad z mydła i zacieki nie należą do łatwych do usunięcia zabrudzeń. Warto się posłużyć sprawdzonymi sposobami, które znacząco ułatwią czyszczenie wanny. Mało osób zdaje sobie sprawię, że do mycia wanny można wykorzystać Domestos lub inny środek do czyszczenia muszli klozetowej. Domestos do czyszczenia wanny należy odpowiednio rozcieńczyć. Wlej do wiadra 20 ml środka do czyszczenia toalety (1 nakrętka) i dodaj 3 l chłodnej wody. Całość wymieszaj i wlej do wanny. Weź szczotkę z miękkim włosiem i dokładnie wyszoruj całą wannę. Następnie wszystko przepłucz bieżącą wodą. Domestos rewelacyjnie rozpuszcza trudne do usunięcia zabrudzenia. Osady z mydła i zacieki rozpuszczą się i spłyną wraz z wodą. Usunięte zostaną również bakterie i zarazki, które osadzają się na powierzchni. Pamiętaj, aby wannę dokładnie przepłukać. Resztki żrącego środka do czyszczenia mogą być drażniące dla skóry dlatego też nie powinny zostać na powierzchni wanny. Tak umyta wanna będzie lśniąca i pachnąca.