Raz w tygodniu przecieram tym meble, a kurz przestał na nich osiadać. Wystarczy mokra ściereczka i to. Antystatyczny płyn do przecierania mebli z kurzu

Wystarczy, że przykleisz to do szafki kuchennej, a mole spożywcze uciekną w popłochu. Usuniesz mole, co do ostatniej sztuki. Sposób na mole spożywcze

Wetrzyj ten środek w powierzchnię mebli, a kurz przestanie nawracać

Wycieranie kurzy to dla wielu osób źródło frustracji. Nieważne, jak dokładnie to robisz, to kurz nadal nawraca. Jest on szczególnie widoczny na lakierowanych, ciemnych powierzchniach. Do wycierania kurzu najlepiej sprawdzą się naturalne, bawełniane ściereczki. Te z sztucznych włókien mogą sprawiać, że kurz będzie się jedynie roznosił po powierzchni. Wybieranie zawsze zaczynaj od góry i kieruj się do dołu. Wpierw wytrzyj blaty, a dopiero później szafki i półki. Podczas wycierania kurzu korzystaj z płynów antystatycznych. Niwelują one przyklejanie się drobin kurzu do powierzchni i sprawią, że meble przez dłuższy czas są czyste. Świetnym płynem o właściwościach antystatycznych jest zwykły płyn do płukania. Wystarczy, że namoczysz w nim ściereczkę i przetrzesz powierzchnie mebli. Będą one czyste i lśniące. W ten sposób możesz wyczyścić nie tylko meble ale także telewizor oraz obudowę komputera.

Co robić, aby kurz nie osiadał na meblach?

Osadzający się kurz to normalne zjawisko. W większej ilości występuje wiosną i latem, gdy do pomieszczenia przez otwarte okna wpadają zanieczyszczenia z powietrza. To między innymi pyłki roślin czy piasek. Aby ograniczyć występowania kurzu dbaj o ogólny porządek w domu. Szczególnie ważne jest odkurzanie, które minimalizuje pojawianie się roztoczy oraz alergenów w powietrzu. W ograniczeniu kurzu pomagają również oczyszczane powietrza. Usuwają one zabrudzenia z powietrza i sprawiają, że osadza się ich mniej na meblach. Ostatnim krokiem jest regularne wycieranie mebli. Rób to przynajmniej raz w tygodniu. Nie omijaj żadnych zakamarków. Z półek zdejmij wszystkie przedmioty i przetrzyj na mokro.