Wystarczy 30 ml zamiast płynu do płukania. Moje pranie pięknie pachnie, a ubrania są miękkie jak nowe. Sposób na pachnące pranie

Wlewam 30 ml do pralki zamiast płynu do płukania. Pranie pięknie pachnie, a ubrania są miękkie

Pięknie pachnące pranie to marzenie chyba każdej pani domu. Co zrobić, aby po wyjęciu z pralki ubrania były czyste i świeże? Wiele osób w duchu eko rezygnuje ze sklepowych detergentów i zastępuje je naturalnymi i domowymi sposobami na pranie ubrań. I wtedy okazuje się, że wcale nie trzeba mieć drogiego i intensywnego płynu do płukania tkanin, aby ubrania po wyjęciu z pralki pięknie pachniały. Na Instagramie @ogarnij_swa_chate znalazłam świetny przepis na domowy płyn do płukania. Do 0,5 litra ciepłej wody wsypuję 3 łyżeczki kwasku cytrynowego i około 15 kropel olejku eterycznego. Kiedy zamierzam prać swoje ubrania wlewam około 30 ml tej mieszanki zamiast płynu, a po moje pranie pięknie pachnie przez wiele dni. Kwasek cytrynowy zmiękczy wodę i nada praniu świeżości, o której do tej pory mogłaś pomarzyć. Dodany olejek eteryczny sprawi, że ubrania po praniu będą pięknie pachnieć.

Jak prać ubrania, aby pachniały świeżością?

Oczywiście jeśli chcesz, aby Twoje pranie pachniało świeżością, to przede wszystkim zadbaj o czystość swojej pralki. Pleśń na kołnierzu pralki, czy zanieczyszczone filtry sprawiają, że z wnętrza urządzenia będzie śmierdzieć, a pranie będzie miało zapach stęchlizny. Dlatego warto raz na miesiąc wsypać do bębna sodę oczyszczoną lub kapsułkę do zmywarki i nastawić program prania o temperaturze 90 stopni.