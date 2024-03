Mieszam 2 czubate łyżki z ciepłą wodą i namaczam białe skarpetki. To najlepszy wybielacz do skarpet, a po 2 godzinach są jak nowe. Pranie białych skarpetek

Zrób to teraz, a uzyskasz sadzonki hortensji za darmo. Wypuszczą przepiękne kwiaty w Twoim ogrodzie. Sąsiadce opadnie szczęka, gdy to zobaczy

Mieszam 2 czubate łyżki z ciepłą wodą i namaczam białe skarpetki. To najlepszy wybielacz do skarpet

Białe skarpetki są niezwykle trudne w utrzymaniu ich w czystości. Bardzo szybko uwidaczniają się na nich nawet najmniejsze zabrudzenia, które potem ciężko doprać. Z racji, że białe skarpetki są nieodłącznym elementem wielu wiosennych stylizacji, to nie dziwi fakt, że tak wiele osób zastanawia się, jak powinno się prać białe skarpetki, aby były czyste i nie szarzały. Jest na to skuteczny i ekologiczny sposób. Na profilu @fazanadom na Instagramie natknęłam się na genialny patent na wybielenie skarpetek. Mieszam czubatą łyżkę sody z łyżką kwasku cytrynowego i wsypuję do miski z ciepłą wodą. Namaczam w niej brudne skarpety, a po 2 godzinach wrzucam do pralki na standardowe pranie z proszkiem. Po wyjęciu z bębna są białe jak nowe.

Jak wybielić białe skarpetki domowym sposobem?

Piorąc białe skarpetki, należy pamiętać o tym, aby zbyt często nie stosować wybielacza, gdyż może on zniszczyć materiał. Dlatego zdecydowanie zaleca się stosowanie domowych sposobów na wybielenie skarpet. Oprócz sody oczyszczonej z kwaskiem cytrynowym warto zastosować ocet. Wystarczy, że przed praniem w pralce namoczysz je w wodzie z dodatkiem szklanki octu, a po 30 minutach wrzuć je do pralki. Pamiętaj, aby tę część garderoby prać w temperaturze 60 stopni Celsjusza.