Tak urządziła się Szelągowska. Gwiazda TVN pokazała swój dom na warmińskiej wsi. Widać rękę speca?

Dorota Szelągowska jest znaną polską projektantką wnętrz, prezenterką telewizyjną oraz autorką książek. Popularność zdobyła dzięki swojemu udziałowi w licznych programach telewizyjnych poświęconych aranżacji wnętrz i remontom. Od 10 lat związana jest z TVN-em, choć karierę w mediach zaczynała od współpracy z TVP. Do jej najbardziej znanych programów należą:

"Dorota was urządzi" – program emitowany na TVN Style, w którym Szelągowska przeprowadza metamorfozy wnętrz.

"Polowanie na kuchnie" – również na TVN Style, gdzie Dorota pomaga widzom w przekształcaniu ich kuchni.

"Domowe rewolucje"w TVN, gdzie ze swoim zespołem, przeprowadza kompleksową metamorfozę wybranego wnętrza w ciągu zaledwie kilku dni.

"Totalne remonty Szelągowskiej" – program, w którym przeprowadza kompleksowe remonty domów i mieszkań, często dla osób potrzebujących.

Styl Doroty Szelągowskiej - nowoczesne i ciepłe wnętrza

Szelągowska jest znana ze swojego praktycznego i kreatywnego podejścia do projektowania wnętrz. Jej styl łączy funkcjonalność z estetyką. Jako projektantka często stosuje jasne kolory, nowoczesne rozwiązania oraz osobiste akcenty, które nadają wnętrzom indywidualny charakter. Dla wielu Polaków jej projekty są inspiracją do upiększania własnych przestrzeni. W swoich programach dzieli się z telewidzami prostymi sztuczkami na to, jak niedrogo a efektownie odmienić wnętrza.

Tak Dorota Szelągowska urządziła się na wsi. Fani pieją z zachwytu

Zwykle pokazuje projekty, które przygotowała do bohaterów swoich programów, tym razem podzieliła się swoim miejscem na ziemi. Gwiazda lubi uciekać na wieś, a swoje warmińskie włości dopieszczała ze szczególną skrupulatnością. Gdy wreszcie zdecydowała się pokazać fanom efekty swojej pracy, ci byli zachwyceni.

"Moja warmińska przystań. Każdy kąt tego domu tętni energią, od wspólnego gotowania, po wieczory z przyjaciółmi. Kocham to miejsce… jest takie moje. Dorzucam jeszcze kilka zdjęć, bo widzę, że klimat Wam się spodobał - sądząc po komentarzach pod rolką" - napisała w niedawnym poście.

Dołączyła do niego fotografie wnętrz, które naprawdę robią wrażenie. Zobaczcie w galerii, jak urządziła się Dorota Szelągowska na warmińskiej wsi.

Zobacz w galerii wnętrza domu Doroty Szelągowskiej

Dorota Szelągowska pochwaliła się pokojem córki. W środku prawdziwe pobojowisko!