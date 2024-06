Nareszcie! Szelągowska pokazała swojego faceta! Ciacho?

Szelągowska po raz pierwszy pokazała ukochanego!

Dorota Szelągowska jest królową polskiego wystroju wnętrz. Córka pisarki Katarzyny Grocholi chętnie korzysta z popularności i ostatnio robiła sporo zamieszania wokół swojego partnera. Co jakiś czas gwiazda wrzucała na swój profil na Instagramie zdjęcia, które miały "uchylać rąbka tajemnicy" w jej sprawach sercowych. Tym razem Szelągowska poszła na całość!

Pół roku miłości Szelągowskiej

Z informacji, których udziela światu Dorota Szelągowska wynika, że z nowym partnerem spotyka się od ponad pół roku. Zakochani wybrali się właśnie w romantyczną podróż do Hiszpanii i gwiazda już nie utrzymała dłużej tajemnicy. Na zdjęciach z ukochanym wiruje w białej sukni i wygląda niczym panna młoda. Obok niej widzimy wysokiego brodacza w ciemnych okularach. Jak Wam się podoba partner Szelągowskiej?

Gwiazda TVN nie chce ujawnić tożsamości mężczyzny, z którym wybrała się do Hiszpanii. Dziennikarzom na razie udało się ustalić, że partner Szelągowskiej ma na imię Wojciech i już został przedstawiony jej przyjaciołom.

Szelągowska: "Nie trzeba wciągać brzucha"

- Lubię tu być. Nie trzeba wciągać brzucha i ryby są tanie. No i choć piasek na plaży mamy lepszy w Polsce to temperatura morza wygrywa. Nikt się nie spieszy, nie zwraca na ciebie uwagi, nawet jak zaparkujesz na środku ulicy bo chcesz kupić churrosy :) Taki dobrostan, jak śpiewa moja przyjaciółka @natalia.kukulska ❤️ generalnie Hiszpania jest spoko - mój nr. 2 w Europie. Po Polsce rzecz jasna. Zaraz przed Bali, ale to zupełnie nie Europa 😂A jak u Was? Ulubione miejsca na ziemi to? - podpisała zdjęcia z partnerem Szelągowska. Na reakcję przyjaciół i fanów dekoratorki nie trzeba było długo czekać.

- Napiszę tak- ciemno tam jakoś i widać że jesteś zmęczona 😬😳😜 Nie zazdroszczę 🙌😂😂 - zażartowała Joanna Koroniewska.

- Cudownie!!!! Mój nr 1 Corfu- moje miejsce na ziemi. A za chwilę nawiedzę Hiszpanię - też love ❤Pozdrawiam. Piękna sukienka 😍

- Wow cudowne foty a sukienka oszałamiająca ❤️

- Oj tam Hiszpania, czy Bali widać Twoje szczęście i tego przystojniaka, a o tym że wyglądasz zjawiskowo nie wspomnę😘

- Cudni jestescie ! Trzymajcie to szczeczcie w sobie do konca swiata, a moze i o jeden dzien dluzej ! Sukienka .. odlot!

