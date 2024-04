Dorota Szelągowska pokazała tajemniczego partnera. Piżama i przytulasy

Tak wygląda grób Zofii Kucówny, utonął w wieńcach. To zbiorowa mogiła aktorów weteranów

Dorota Szelągowska (44 l.) do tej pory była trzykrotnie zamężna. Z pierwszym mężem, aktorem Pawłem Hartliebem (50 l.) ma syna Antoniego Sztabę (23 l.), który poszedł w ślady ojca, jednak nie nosi jego nazwiska. Jego ojczymem jest znany kompozytor i muzyk Adam Sztaba (49 l.), za którego córka Grocholi wyszła 30 maja 2013 roku, po 11 latach związku. Niespełna dwa lata później doszło do rozwodu pary. Sztaba związał się z Agnieszką Dranikowską, z którą ma syna Leonarda (8 l.). Z kolei Szelągowska w 2017 wyszła za mąż za Michała Wawro, z którym ma córkę Wandę (6 l.). Ten związek także zakończył się rozwodem w 2021 roku.

Dorota Szelągowska w jednym z ostatnich wywiadów przyznała, że niedawno zamieszkała z nowym ukochanym. - Lubię moje aktualne mieszkanie, mimo że brakuje mi jednego pokoju. Przeprowadziłam się z dużego apartamentu do 70 metrów w kamienicy. Mieszkam z partnerem i córką. Przydałoby się 10 metrów więcej, ale nie narzekam. Lubię sobie dziś mówić: jest cudownie! I uśmiechać się do tego, co mam - mówiła w "Twoim Stylu". Teraz pochwaliła się zdjęciem z partnerem z ich "gniazdka".

- Wczorajsza impreza urodzinowa @dominik.cwiek była spoko. Na tyle spoko, że dziś w grę wchodzi wyłącznie piżama, serial i zamówione jedzenie, którego kaloryczność spokojnie starczyłaby na tydzień. Starość, mili państwo. Hehe. A Wam jeszcze uchodzą na sucho swawole i harce dnia poprzedniego? - napisała na Instagramie i wrzuciła zdjęcie, gdzie jest przytulana przez partnera.

