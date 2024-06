Co za wiadomość! Rafał Mroczek pokazał nowe zdjęcia z żoną i już posypały się gratulacje!

Klaudia Halejcio wybiera samochody pod kolor ciuchów. Ceny kilku jej aut zwalają z nóg! Lambo za 2 mln to jeszcze nic!

Mroczek już zbiera gratulacje i życzenia

Rafał Mroczek od niedawna jest szczęśliwym mężem pięknej Magdaleny. Kiedy para młoda wrzuciła do sieci materiał ze ślubu, fani dosłownie oszaleli ze szczęścia. Gwiazdor "M jak miłość" zaskoczył publiczność, bo narzeczeństwo i ślub utrzymał do ostatniej chwili w wielkiej tajemnicy. Zdjęcia z podróży poślubnej pary młodej też zrobiła na wszystkich ogromne wrażenie. Teraz jest nowy powód do świętowania.

Prezent Mroczka dla żony

Już kiedy państwo Mroczek balowali na Bali, w sieci pojawiła się informacja, że gwiazdor "M jak miłość" właśnie zaczął budować dla żony dom. Teraz państwo młodzi pokazali zdjęcia z wnętrz i terenu budowy. wyglądają na naprawdę bardzo szczęśliwych.

Rafał Mroczek przy okazji prezentacji rosnącego "jak grzyby po deszczu" domostwa pochwalił się ważną dla siebie informacją. Fani natychmiast pospieszyli z gratulacjami i życzeniami.

Głowa Mroczka "paruje"

- Pierwsza kawusia w nowym domku😀 Tworzenie przestrzeni, w której będziemy czuć się dobrze i wyjątkowo nie jest łatwe. Szczególnie, jeśli nie chcesz popełnić błędów i burzyć tego, co już zostało zbudowane. Przerabiać, kuć, poprawiać. Faza projektowania i szukania najlepszych rozwiązań nie jest łatwa, głowa paruje - napisał Mroczek pod materiałem z planu budowy.

Fani "M jak miłość" przypomnieli, jak jeszcze nie tak dawno żył bohater Rafała Mroczka, Paweł Zduński. Widoki za oknem domu gwiazdora jako żywo przypominają te w serialowej Grabinie!

"Chyba budujecie się w Grabinie"

- A ja jeszcze pamiętam jak mieszkałeś w pakamerze w Oazie 😂🙌❤️

- Taki widok za oknem, ze chyba budujecie się w Grabinie 🤣🤣🤣🤣

- ❤️👏 miłej pracy przy budowie domu i życzę miłej kawki w przerwie ! Pozdrawiam

- Dużo wytrwałości i cierpliwości życzę 😘 bo dom to wyzwanie 👍💪Pozdrawiam serdecznie ❤️

- Trzymam kciuki dacie radę😉😊🥰

- To będzie piękny dom ❤️

- Super! ❤️🙌

Sonda Cieszysz się szczęściem Rafała Mroczka? Cieszysz się szczęściem Rafała Mroczka? Tak! To mój ulubieniec, cieszę się, że w końcu znalazł wspaniałą kobietę Nie! Miałam nadzieję, że go spotkam i zakochamy się... A kto to jest Rafał Mroczek?