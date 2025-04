Cios za cios. Chiny ogłosiły 125-procentowe cła dla USA! "Będziemy walczyć do końca"

Rosyjski atak nastąpił w niedzielę (13.04) około godz. 10.15 czasu lokalnego (9.15 w Polsce). Na centrum miasta Sumy spadły dwie rakiety. Zginęło 31 osób, w tym dwoje dzieci. Ranne zostały 84 osoby, w tym dziesięcioro dzieci. Ukraińskie władze podkreślają, że Rosjanie uderzyli w Sumy w Niedzielę Palmową w czasie, gdy ludzie szli lub wracali z cerkwi. Wielu spacerowało także po bulwarze w centralnej części miasta.

Rosyjski atak na Sumy

- Straszny atak rosyjskich rakiet balistycznych na Sumy. Pociski wroga uderzają w zwykłą ulicę miasta, w zwykłe życie: domy, instytucje oświatowe, samochody na ulicy... I to w dniu, w którym ludzie idą do kościoła: w Niedzielę Palmową (…) - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. - Potrzebujemy silnej reakcji ze strony świata. Stany Zjednoczone, Europa, wszyscy na świecie, którzy chcą zakończenia tej wojny i zabijania. Rosja chce dokładnie takiego terroru i przeciąga tę wojnę. Bez nacisku na agresora pokój jest niemożliwy - podkreślił Zełenski.

W internecie pojawiły się szokujące nagrania obrazujące ogrom tej tragedii. Widać leżące na ziemi ciała, płonące samochody i rozbite budynki.

Russians just fired ballistic missiles into the city center of Sumy on the morning of Palm Sunday, while people crowded streets on the way to church services.An absolute massacre. pic.twitter.com/euxfXgkBk6— Kyiv Insider (@KyivInsider) April 13, 2025

Do rosyjskiego ataku doszło, gdy ludzie szli do cerkwi lub powracali z nabożeństw Niedzieli Palmowej (ukr. Werbna Nedila), którą w tym roku Kościół prawosławny obchodzi w tym samym czasie, co katolicki.