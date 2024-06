Ona zatańczy w Tańcu z gwiazdami?! Będziecie w szoku!

Ta wokalistka na pewno zatańczy w Tańcu z gwiazdami!

Fani "Tańca z gwiazdami", jak co roku, niecierpliwie wypatrują listy uczestników show. 26 czerwca 2024 roku nareszcie wypłynęło nazwisko pierwszej uczestniczki. Ta 64-letnia wokalistka czuje się na scenie, jak ryba w wodzie i na pewno nie brak jej wigoru. Ma szansę na "Kryształową kulę"?

"A ja wolę moją mamę"

Dziś przy hitach “Kolorowe dzieci”, “A ja wolę moją mamę” i “Kochany Panie Mikołaju” wychowuje się kolejne pokolenie. Teksty Majki Jeżowskiej - właśnie ona ma wystąpic w nowej edycji z "Tańca z gwiazdami" - uczą najmłodszych tolerancji i szacunku. Według doniesień "Pudelka", gwiazda tej jesieni pojawi się na parkiecie "Tańca z gwiazdami"!

- Jestem emerytką, jestem seniorką, ale czuję się na 30 lat i absolutnie nie narzekam. Najważniejsze jest to, co mamy w głowie. Walczymy o różne rzeczy codziennie, każdego dnia, żeby nam się chciało wstać, żeby nam się chciało posprzątać, napisać piosenkę albo wiersz, albo pojechać gdzieś. Wszystko zależy od tego, jakie mamy nastawienie do życia. Można pokonać każdą trudność i z każdej tragicznej sytuacji można wyjść zwycięsko - mówiła Jeżowska w jednym z ostatnich wywiadów w "Świecie gwiazd".

Jeżowska: "Do trzech razy sztuka"

Wokalistka w "Świecie gwiazd" ujawniła, że w końcu czuje się gotowa, by podjąć taneczne wyzwanie w hitowym show Polsatu.- Mam ochotę. Do trzech razy sztuka! Odmawiałam już kilka razy, a im jestem starsza, tym bardziej myślę, że kiedyś trzeba to zrobić. Po prostu! - powiedziała gwiazda w rozmowie ze Światem Gwiazd. 64-latka wyznała, że najbardziej w życiu brakuje jej dyscypliny. Jeżowska uważa, że teraz powinna zająć się treningami do nadchodzącej edycji "Tańca z gwiazdami".

Dziennikarze zapytali gwiazdę, czy to już pewne, że zobaczymy ją tej jesieni na parkiecie "Tańca z gwiazdami" w Polsacie, odpowiedziała:

- Prawdopodobnie. Mam ochotę się sprawdzić. Nagrody stoją na półce, medale i odznaczenia mogą być w szufladzie i w pudełkach, ale liczy się to, co robimy teraz. Same nagrody nie dają nam tego motoru do działania, ani nie gwarantują pracy - podsumowała artystka.

