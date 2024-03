Wlewam 1/2 szklanki i 2 łyżki do wody, mieszam i przecieram meble. Kurz nie osiada przez wiele dni, a meble lśnią jak nowe. Sposób na mycie mebli z kurzu

Babcia zawsze dodawała ten składnik do sernika. Sernik z jej przepisu jest puszysty i pyszny

Porządki przedświąteczne w wielu polskich domach trwają. Jeśli chcesz mieć spokojną głowę przez najbliższe dni i cieszyć się perfekcyjnie czystymi i lśniącymi meblami, to musisz poznać przepis na domowy płyn antystatyczny. Kiedy przemyjesz nim swoje meble w mieszkaniu, to będziesz mieć gwarancję, że kurz na nich nie osiądzie przez długi czas. Dodatkowo natłuści powierzchnie, sprawiając, że będzie lśnić. Ten sposób na kurz na meblach podpatrzyłam na profilu @ola.eksner na Instagramie. Mieszam pół szklanki octu, szklankę wody, łyżkę oliwy i łyżkę płynu do naczyń. Wszystko mieszam i spryskuje meble, a następnie przecieram ściereczką. "Wytarta powierzchnia będzie czysta, nabłyszczona, a kurz nie będzie osiadał tak szybko!" - zapewnia ekspertka od czystości.

Sposób na mycie mebli z kurzu. Co zrobić, aby szybko nie osiadał na powierzchniach?

Oprócz stosowania odpowiedniego płynu do mebli, warto także przestrzegać kilku kluczowych zasad, dzięki którym kurz nie będzie zbyt szybko wracać na ich powierzchnię. Oto one:

Zanim rozpoczniesz sprzątanie, koniecznie otwórz okna.

Przygotuj ściereczkę z mikrofibry i płyn do mycia mebli.

Zaczynaj sprzątanie od najwyższych elementów i sprzątaj warstwowo. W odwrotnej kolejności - trącasz kurz na wyczyszczone już miejsca.

Ocet - dlaczego warto zawsze mieć w domu butelkę octu? 12 praktycznych zastosowań octu