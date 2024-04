Wkładam do garnka i zalewam wodą. Po 2 tygodniach mam genialną odżywkę do podlewania roży. Krzewy uginają się od kwiatów. Pielęgnacja róży w ogrodzie

Nowa kolekcja 28 kul z okazji Światowego Dnia Bomby do Kąpieli, w tym pierwsza, innowacyjna bomba do wykorzystania w zimnej wodzie!

Nawożenie krzewów róży warto zacząć wczesną wiosną. Dzięki temu roślina będzie mieć dostęp do składników odżywczych potrzebnych jej do wzrostu. W swojej kuchni znajdziesz wiele produktów, które świetnie sprawdzą się w roli odżywek do roślin. Świetnym sposobem na "dopalenie" róży jest domowy nawóz z bananów. Skórki od banana zawierają niezbędne składniki, które poprawiają kwitnienie oraz usprawniają wzrost krzewu. Skórki po bananach pokrój na mniejsze kawałki i obficie zasyp sodą oczyszczoną. Taką mieszankę odstaw na kilkadziesiąt minut i porządnie zmiksuj. Powstałą masę zalej litrem wody i odstaw na jeden tydzień. Po tym czasie nawóz do róż jest gotowy. Dodawaj go do wody i raz w tygodniu podlewaj nim róże. Latem krzew będzie uginać się od kwiatów.

Kiszone skórki od banana do odżywiania krzewów róż. Włóż do wiadra i zalej wodą

Jeszcze lepszym sposobem mogą okazać się kiszonki ze skórek po bananach. Do plastikowego wiaderka włóż skórki po bananach tak, b zajmowały około 1/10 objętości. Następnie zalej wszystko wodą, świetnie sprawdzi się w tym przypadku deszczówka. Przykryj wszystko gazą i zamknij przy pomocy gumki recepturki. Wiadro odstaw na 2 tygodnie w ciepłe miejsce. Raz dziennie wszystko wymieszaj. Po 2 tygodniach odżywka do podlewania róż jest gotowa. Rozcieńczaj ją w wodą w proporcjach 1:10 i podlewaj róże. Tak odżywione krzewy bujnie zakwitną.

