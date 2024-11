Wetrzyj ten proszek za 3 zł w ścianki i drzwiczki zamrażarki, a szron nie będzie się na nich zbierać. Oszczędzisz na rachunkach i sprzątaniu. Rozmrażanie zamrażalnika

Wetrzyj to w powierzchnię zamrażalnika, a szron nie będzie się na niej osadzać

Rozmrażanie zamrażalnika to bardzo ważna czynność, która pozwala uniknąć awarii urządzenia oraz zmniejsza rachunki za energię elektryczną. Zaszroniony zamrażalnik zużywa bowiem więcej prądu. Pamiętaj, by do rozmrażania zamrażalnika nigdy nie stosować ostrych przedmiotów, takich jak noże. Możesz w ten sposób uszkodzić zamrażalnik i sprawić, że zacznie ulatniać się z niej freon. Taka zamrażalka jest niezdatna do użytku, a wielu ekspertów wskazuje, że często nie opłaca się jej naprawiać. Do szybszego rozmrażania zamrażalki możesz wykorzystać suszarkę do włosów. Przyłóż ciepłe powietrze do pokrytych lodem powierzchni i odczekaj kilka minut. Nasze babcie znały sposoby, dzięki którym szron i lód nie zbierały się w zamrażarce w dużych ilościach. Aby wykorzystać ten paten musisz najpierw dokładnie rozmrozić zamrażarkę, aby była czysta. Następnie za pomocą ściereczki wetrzyj w ścianki zamrażarki sodą oczyszczoną. W ten sposób szron i lód nie będą zbierały się na powierzchni.

Czy zamrażarkę no frost trzeba rozmrażać?

Nasze babki i matki częściej rozmrażały zamrażarkę. W przypadku starych modeli urządzeń faktycznie czynność tą należy przeprowadzać częściej. Eksperci wskazują, że warto to robić przynajmniej raz na dwa miesiące. Wiele osób zastanawia się, czy nowoczesne zamrażarki z funkcją no frost również muszą być rozmrażane. Odpowiedź może zdziwić wiele osób. Producenci zalecają, by tego typu urządzenia także rozmrażać. Nie musisz robić tego tak często, jak w przypadku starszych modeli zamrażarek, ale zalecane jest, by w ciągu roku dwukrotnie wykonać rozmrażanie. W ten sposób urządzenie będzie zużywało mniej energii elektrycznej i nie będzie narażone na usterki.