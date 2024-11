Ukryte miejsce w pralce, które musisz wyczyścić. Pranie będzie idealnie czyste i pachnące

Czyszczenie pralki należy przeprowadzać przynajmniej raz w miesiącu. Dlaczego to tak ważne? Otóż to urządzenie, w którym bardzo szybko może rozwinąć się pleśń i z pewnością sprzyja temu wilgoć, która pojawia się w bębnie po każdym praniu. A czysta pralka to gwarancja czystego i pachnącego prania. I oczywiście większość z nas doskonale zdaje sobie sprawę z faktu, żeby starannie wyczyścić bęben pralki, jego kołnierz oraz szufladę na detergenty. Nie zapominamy także o filtrach w pralce. Jednak zdecydowania większość Polaków nie wie nawet o ukrytym miejscu w pralce, które niestety również wymaga regularnego czyszczenia. Chodzi o zbieraki znajdujące się we wnętrzu bębna. Zbierak odpowiada za obracanie i przemieszczanie prania podczas cyklu. Kiedy mimo czyszczenia urządzenia, wciąż wydobywa się z niego nieprzyjemny zapach, to koniecznie sprawdź zbierak. W wielu modelach można go zdemontować i wyczyścić. Jednak nie w każdej pralce można to zrobić, dlatego nie rób tego na siłę.

Domowe sposoby na czyszczenie pralki

Jeśli chcesz dokładnie wyczyścić pralkę, to najpierw wymyj starannie poszczególne elementy urządzenia, w których często gromadzi się brud i resztki detergentów. Najpierw namocz w roztworze wody z sodą oczyszczoną pojemnik na proszek. Po 15 minutach wyszoruj go szczoteczką lub gąbką. W ten sposób pozbędziesz się z niego kamienia i zaschniętych resztek detergentów. Następnie gąbką wymyj gumowy kołnierz wokół bębna. Staraj się dotrzeć w każdy jego zakamarek. Na koniec wsyp 5 czubatych łyżek sody oczyszczonej do bębna lub wrzuć jedną kapsułkę do zmywarki i nastaw puste pranie z temperaturą 90 stopni Celsjusza. Po zakończonym cyklu zostawi uchylone drzwiczki urządzenia, aby osuszyć bęben.