Niezawodny płyn do czyszczenia pralki. Za jedyne 3 zł usunie pleśń i brzydki zapach z bębna. Czysta pralka w 10 minut

Czym czyścić pralkę z pleśni i kamienia? Domowe sposoby żeby nie śmierdziała

Pralkę należy przynajmniej raz na miesiąc porządnie wyczyścić. W przeciwnym wypadku zacznie rozwijać się w niej pleśń, a zalegający w niej brud będzie wydzielać nieprzyjemny zapach. To niestety przełoży się na świeżość ubrań po praniu. Dlatego tak ważne jest regularne czyszczenie pralki. A czym najlepiej to robić? W pierwszej kolejności należy wyjąć szufladę na proszek i dokładnie ją wyczyścić z resztek proszku i kamienia. Można do tego użyć sody oczyszczonej. Nie należy zapominać o wymyciu gumowego kołnierza pralki włączając jego zagięcia i szczeliny. Jednym ze sposobów na wyczyszczenie pralki jest kapsułka do zmywarki. Wystarczy wrzucić ją do bębna i ustawić program prania na temperaturę 90 stopni. Wówczas do przegrody na proszek można wsypać sody oczyszczonej, która dodatkowo usunie kamień z wnętrza pralki.

Płyn do czyszczenia pralki za 3 zł. Usunie pleśń i brzydki zapach

Jednym z domowych sposobów na czyszczenie pralki jest płyn, który większość z nas ma w swojej kuchni i nawet nie zdaje sobie sprawy z jego właściwości czyszczących. Chodzi o ocet, który w sklepie kosztuje około 3 zł, a doskonale usunie brud, pleśń z pralki, a do tego ją zdezynfekuje i sprawi, że nie będzie śmierdziała. Jak wyczyścić pralkę octem? Najpierw przygotuj roztwór wody z octem w proporcjach 2:1. Wymyj nim kołnierz wokół bębna i namocz na 15 minut szufladę na proszek. Następnie szczoteczką do zębów dokładnie ją wyszoruj. Kiedy będzie czysta zamontuj ją w swoim miejscu. Do każdej z przegródek wlej ocet i ustaw pranie na program z temperaturą 90 stopni Celsjusza. Po praniu pozostaw drzwiczki lekko uchylone, aby wnętrze urządzenia wyschło.

