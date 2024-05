Kapibary to największe gryzonie na świecie. Te ssaki występują naturalnie w Ameryce Południowej. Osiągają długość 1025–1340 mm (bez ogona). Mogą ważyć nawet ponad 60 kilogramów. Uwielbiają przebywać w wodzie. Żywią się trawami, roślinami i korą młodych drzew.

Te zwierzęta można spotkać m.in. w zoo we Wrocławiu i Gdańsku. I to właśnie tam, pod koniec 2023 roku na świat niedawno przyszły młode kapibary. To samiec i samiczka, które wciąż nie mają imion. Przedstawiciele ogrodu zoologicznego postanowili więc poprosić o pomoc w tej sprawie internautów.

"Szukamy imion dla naszych kapibar! Znamy już płeć maluchów urodzonych pod koniec 2023 roku, to samiec i samiczka. Piszcie swoje propozycje imion w komentarzach, a my wybierzemy te z największą ilością reakcji. Wezmą one udział w kolejnym etapie głosowania" - czytamy we wpisie na facebookowym profilu gdańskiego zoo.

Chętnych do nadania imienia podopiecznym ogrodu zoologicznego jest wielu. W ciągu zaledwie kilku dni pod apelem pojawiły się setki komentarzy z propozycjami imion dla maluchów.

Czy potrafisz prawidłowo określić płeć zwierząt? Pytanie 1 z 10 Samica psa to: łania suka psica Dalej