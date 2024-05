Olbrzymi łoś hasał po ulicach Warszawy! Liczyła się każda minuta

Warszawa. Łoś odwiedził mieszkańców Bemowa

W środę 8 maja policjanci z Bemowa otrzymali zgłoszenie o łosiu, który porzucił swoje obowiązki w lesie i urwał się na małą wycieczkę do miasta. W oczekiwaniu na weterynarza i łowczego, funkcjonariusze śledzili zwierzę przechadzające się ulicami, by na pewno nie doszło do żadnego wypadku.

Seria brutalnych ataków w metrze. Pijany 22-latek użył broni Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Weterynarz przed wywiezieniem łosia do lasu zdecydował o uśpieniu go na czas transportu. W takich sytuacjach liczy się każda minuta, więc prędko przeniesiono go do specjalnego samochodu i wypuszczono do naturalnego środowiska.

"Obecnie widok dzikich zwierząt na terenie miasta nie dziwi. Nie znaczy to jednak, że są one oswojone z widokiem człowieka. Wystraszone zwierzę może być niebezpieczne w stosunku do człowieka, który będzie próbował mu pomóc. W takiej sytuacji należy powiadomić służby, które mają większe możliwości udzielenia niezbędnej pomocy zwierzęciu." - przekazała komenda rejonowa IV w Warszawie.

i Autor: KRP IV Warszawa Olbrzymi łoś pędził ulicami Bemowa! Liczyła się każda minuta