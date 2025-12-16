Katarzyna Bosacka ostrzega przez takimi śledziami. W sklepie omijaj je szerokim łukiem

Katarzyna Bosacka, ekspertka od zdrowego żywienia, przestrzega przed popularnymi produktami rybnymi na świątecznym stole.

Dziennikarka poddała analizie trzy produkty rybne, wskazując na zaskakująco niską zawartość ryb i niepożądane dodatki.

Sprawdź, jakich produktów rybnych unikać, by Twoje święta były smaczne i zdrowe!

Katarzyna Bosacka ostrzega przed produktami rybnymi

Boże Narodzenia już za pasem i wiele osób przemierza sklepowe alejki w poszukiwaniu produktów i składników do dań świątecznych. Oczywiście chyba nikt nie wyobraża sobie wigilijnej wieczerzy bez ryb. W polskich domach dominują śledzie, karp i przeróżne przysmaki przygotowane właśnie na bazie ryb. W sklepach można znaleźć dziesiątki produktów rybnych i rodzajów ryb. Postanowiła przyjrzeć się im Katarzyna Bosacka, znana dziennikarka i specjalistka od zdrowego żywienia.

Ile ryby i owoców morza kryje się w sklepowych gotowcach?

- napisała pod rolką na Instagramie. W swoim nagraniu Bosacka wzięła pod lupę kilka produktów rybnych, które królują na polskich stołach podczas Bożego Narodzenia. Dziennikarka stanowczo ostrzega przed trzema z nich.

Jakich ryb nie kupować na święta według Bosackiej?

Pierwsza została przeanalizowana pasta z łososia. Bosacka od razu zauważyła, że ryba, która powinna być głównym składnikiem, występuje w nim śladowo.

Na pierwszym miejscu jest olej rzepakowy 23 proc., a dopiero potem jest łosoś. Tutaj uwaga, łososia jest mniej niż wymienionego oleju, a więc co najwyżej 22 proc. Trochę mało, jak na pastę z łososia, a nie z oleju rzepakowego

- zauważyła ekspertka od zdrowego żywienia. Kolejną pozycją niepolecaną przez Katarzynę Bosacką było popularne surimi, sprzedawane często pod chwytliwą nazwą "krab".

Piękny, czerwony krab na opakowaniu, aż serce rośnie, jak się na niego patrzy. Oczywiście jest to surimi, czyli można powiedzieć mięso oddzielone mechanicznie z białych ryb. (...) Kraba nie ma tutaj wcale!

- oznajmiła. W składzie surimi znajdziemy za to m.in. mintaja, morszczuka, a także dodatki takie jak E420, E450, E451, E452, cukier, woda czy uwodnione białko jaja w proszku.

Takich śledzi nie kupuj. "Dziwne składniki"

Na sam koniec swojej analizy Katarzyna Bosacka zostawiła śledzie, a dokładniej gotowe wyroby ze śledzi, czyli jeden z najpopularniejszych przysmaków wigilijnych Polaków. Wielu ludzi może mieć mylne przekonanie, że zawierają one bardzo krótki i naturalny skład. Okazuje się, że nic bardziej mylnego.

Mamy bardzo dziwne składniki, bo oprócz śledzi, jest lakton kwasu glukonowego, kwas cytrynowy, cytryniany sodu, dwa konserwanty - bensoesan sodu i sorbinian potasu i olej rzepakowy oraz słonecznikowy

- wyliczała w swoim nagraniu na Instagramie.

No nie ma pojęcia, po co do śledzia dodawać tyle badziewia

- dodała na koniec.