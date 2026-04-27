Odpływ w zlewie bulgocze niczym chrapiący niedźwiedź. Sposób francuskich hydraulików w kilka minut odetka zatkane rury. Sposób na zatkany odpływ 

Zatkany odpływ to powszechny problem, często wynikający z resztek jedzenia, tłuszczu lub włosów.

Istnieją proste domowe sposoby na udrożnienie zlewu, wykorzystujące sól, sodę oczyszczoną i ocet.

Unikaj wylewania oleju i sypkich resztek, aby zapobiec poważnym zatorom.

Dowiedz się, jak skutecznie odetkać rury w kilka minut i jak dbać o czysty odpływ!

Dlaczego odpływ w zlewie tak często się zatyka?

Zatkany odpływ w zlewie to powszechny problem. Praktycznie każdy musiał się z nim mierzyć. Powodów zatkanego odpływu jest wiele. Najczęściej wynikają one z niewłaściwego korzystania z odpływu. Resztki jedzenia, gorący olej, a nawet odkładający się kamień mogą zmniejszać i zatykać średnicę odpływu, przez co woda zaczyna spływać coraz wolniej. W łazience najczęstszym powodem zatykania się odpływu są włosy. Warto pamiętać, że rury pod zlewem mogą przytykać się również na skutek zużycia oraz wad konstrukcyjnych. W takich przypadkach należy wymienić syfon lub całą instalację.

Aby odpływ w zlewie się nie zatykał nie wylewaj i nie wyrzucaj tam resztek jedzenia i gorącego oleju.

Sposób francuskich hydraulików na zatkany odpływ w zlewie. Odtyka rury w kilka minut

W przypadku niewielkich złogów nie musisz sięgać po chemiczne środki. W domu znajdziesz produkty, które odpowiednio zastosowane wchodzą w reakcje chemiczne, które odtykają i usuwają zaległe w rurach resztki.

Najprostszym sposobem na odetkanie zlewu jest użycie gorącej wody i soli kuchennej. Do odpływu wlej 1 litr zagotowanej wody, następnie wsyp kilka czubatych łyżek soli kuchennej. Odczekaj chwilę, a następnie znów zalej gorącą wodą. Sól świetnie rozpuszcza zaschnięte resztki i powstałe zatory. Po ten sposób możesz sięgać prewencyjnie, aby ograniczyć ryzyko zatykania się odpływu.

Na większe złogi eksperci polecają mieszankę wrzątku, sody oczyszczonej oraz octu. Ważne, aby wszystkie te środki stosować oddzielnie, by mogły zadziałać. W pierwszej kolejności wlej do zlewu 1 litr gorącej wody. Wsyp 5 łyżek sody oczyszczonej i ponownie zalej niewielką ilością gorącej wody. Odczekaj kilka chwil, a następnie wlej 0,5 litra octu i znów zalej gorącą wodą. W przypadku bardzo dużych złogów czynność tą należy kilkukrotnie powtórzyć. Soda oczyszczona w reakcji z wodą rozpuszcza tłuszcz oraz inne zanieczyszczenia. Ocet z kolei działa przeczyszczająco, usuwa kamień i zaschnięte złogi.

Jak dbać o zlew, aby nie zatykać odpływu?

Nigdy nie wylewaj gorącego oleju prosto do zlewu, ponieważ zastygnie on w rurach, tworząc twardą i trudną do usunięcia zaporę. Unikaj także wylewania do odpływu sypkich resztek, takich jak mąka czy gips, które po kontakcie z wodą tworzą lepką i zbitą masę, blokującą przepływ. Co więcej, nie przesadzaj z częstotliwością używania silnych chemicznych udrażniaczy, gdyż mogą one uszkodzić rury, zwłaszcza te starsze, i przyczynić się do poważniejszych awarii instalacji hydraulicznej w przyszłości.

