Tak pachnie w czystych domach. Wlej 1 łyżeczkę do słoiczka z patyczkami i postaw w przedpokoju. Piękna woń świeżości rozniesie się po każdym pokoju. Zapach w domu z patyczkami

Nawet po dokładnym sprzątaniu, w domu może unosić się nieprzyjemny zapach detergentów lub kurzu.

Zamiast kupować gotowe odświeżacze, można samodzielnie stworzyć domowy zapach, który wprowadzi świeżość.

Mieszanka olejków eterycznych wlana do słoiczka z patyczkami rozniesie po całym domu woń czystości.

Odkryj, jak łatwo przygotować własny dyfuzor zapachowy i sprawić, by w Twoim domu zawsze pięknie pachniało!

Tak pachnie w czystych domach. Wlej 1 łyżeczkę do słoiczka z patyczkami i postaw w przedpokoju

Czasami możemy wysprzątać każdy kąt naszego mieszkania, a i tak w powietrzu unosi się drażniący zapach detergentów lub kurzu. A przecież chyba każdy z nas lubi, jak w domu ładnie pachnie. To on wprowadza nas i innych domowników w dobry nastrój i poprawia samopoczucie już od samego rana. Często w tym celu po prostu kupujemy i stawiamy odświeżacze powietrza niemal w każdym pomieszczeniu. Jednak zamiast inwestować w kolejne tego typu produkty możemy samodzielnie przygotować zapach do domu, który rozpyli po nim woń czystości i świeżości. Kiedy postawisz go w swoim przedpokoju, zapach rozniesie się po wszystkich pokojach, a w Twoim domu będzie pięknie pachnieć. Po prostu wlej mieszankę olejków eterycznych do ozdobnego słoiczka. Aby uzyskać zapach czystości i świeżości za pomocą olejków eterycznych, najlepiej jest połączyć nuty cytrusowe, ziołowe i delikatnie kwiatowe, które kojarzą się z czystym powietrzem, świeżo wypraną pościelą, czy poranną rosą.

Piękny zapach do domu z patyczkami. Jak go zrobić?

Własnoręcznie przygotowany dyfuzor zapachowy sprawi, że w naszym domu będzie pięknie pachnieć przez wiele dni. A jak zrobić zapach do domu z patyczkami? Do ozdobnej buteleczki wlej płynny olej kokosowy (ok. 50 ml), dodaj trzy łyżki mocnego alkoholu i odpowiednią mieszankę olejków eterycznych. Płynne składniki wymieszaj, a na koniec włóż do buteleczki patyczki ratanowe lub patyczki do szaszłyków i ustaw w wybranym miejscu na półce, a piękny zapach zagości w twoim domu na wiele dni.

Jak stworzyć świeży zapach do domu? Kompozycje z olejków

Z kombinacji olejków możemy stworzyć zapach świeżości i czystości w naszym domu. Pamiętaj, że proporcje są kluczowe i najlepiej zacząć od mniejszych ilości, a potem dodawać po kropli, aż uzyskasz pożądany efekt.

"Poranna Rosa":

5 kropli Cytryna

3 krople Lawenda

2 krople Bergamotka

1 kropla Mięta pieprzowa (opcjonalnie, dla dodatkowego orzeźwienia)

"Czysty Dom":

6 kropli Cytryna

3 krople Eukaliptus

2 krople Drzewo herbaciane

1 kropla Rozmaryn

"Świeża Pościel":

4 krople Lawenda

3 krople Grejpfrut

2 krople Geranium

1 kropla Cedr (dla utrwalenia)

"Morski Powiew":

4 krople Cytryna

3 krople Sosna

2 krople Mięta zielona

1 kropla Drzewo herbaciane

