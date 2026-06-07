Kasia Cichopek wysyła POZWY Hakielowi. "Co chwilę, że mam zapłacić byłej 200, 250 tysięcy..."

Aleksandra Pajewska-Klucznik
Aleksandra Pajewska-Klucznik
2026-06-07 14:57

Choć Marcin Hakiel i Kasia Cichopek już dawno się rozstali, rozwiedli, a nawet Kasia zdążyła ponownie wyjść za mąż, konflikt między nimi najwyraźniej nie ustaje. Tancerz wyjawił właśnie, że była żona wciąż próbuje go zastraszyć pozwami! On jednak nie ma zamiaru milczeć i dalej publicznie przypomina o jej zdradzie. Znów spotkają się w sądzie?

Cichopek chce uciszyć Hakiela pozwami?

Od jednego z najgłośniejszych rozwodów w polskim show-biznesie minęły już 4 lata, ale emocje nadal są w Kasi Cichopek i Marcinie Hakielu gorące. Choć Kasia już zdążyła wziąć kolejny ślub z Maciejem Kurzajewskim, a syn Marcina ze związku z Dominiką Serowską w tym roku będzie kończył dwa lata, zwaśnieni małżonkowie wciąż mają do siebie wiele pretensji.

Chodzi głównie o okoliczności rozstania - Marcin Hakiel utrzymuje w mediach, że wynajął detektywa i dowiedział się o zdradzie małżonki. Sporo go to kosztowało, ale ostatecznie rozwiedli się z Kasią Cichopek bez orzekania o winie bo nie chciał tego dłużej ciągnąć.

- Dostałem wpierw telefon, jakieś tam potwierdzenie, ale powiedziałem, że telefon to za mało. Dostałem na maila różne inne materiały i już nie było o czym rozmawiać. (...) Pamiętam, że byłem wtedy na spacerze nad morzem (...), chyba z córką. Pamiętam ukłucie wewnątrz. Gniew to jest delikatne słowo. Myślę, że jakaś część mnie wtedy umarła, ale... narodziła się nowa. (...) Myślę, że jak się dowiadujesz, że ktoś, z kim naście lat prowadziłeś życie, coś kombinuje, to jest hardcore. Moją pierwszą myślą było: "To niemożliwe"

- wyznał Marcin w podcaście "Matcha Talks".

Zobacz również: Hakiel znowu atakuje Cichopek. Tym razem nawet Wieniawa nie wytrzymała! Wspomniała o dzieciach tancerza i aktorki

Cichopek chce od Hakiela 250 tysięcy za to co o niej mówi?

Hakiel dodał w rozmowie, że w ostatniej rozmowie była już żona mu "nawrzucała", a teraz próbuje... uciszyć za pomocą kancelarii prawnej. 

- Teraz to tylko dostaję co chwilę jakieś pisma, że coś tam powiedziałem nie tak. Że a tu mam zapłacić byłej 200 tysięcy złotych, 250... Do końca nawet tego nie czytam, wysyłam to do swojej prawniczki i ona odpisuje. Nie bardzo [się tym przejmuję]. Raz mnie trochę zabolało, jak pismo poszło do mnie i do Dominiki, bo uważam, że Dominika jest bardzo w porządku względem tej całej sytuacji i właściwie nigdy nie powiedziała nic takiego, co byłoby przesadą. Wtedy zadzwoniłem do prawniczki i poprosiłem, by napisała: "Dominiki w to nie mieszajmy".

Swoją drogą Cichopek chyba ma już wykupiony abonament na te wezwania do zaprzestania, bo regularnie je wysyła. Ona i Kurzajewski sądzą się też z jego byłą żoną, Pauliną Smaszcz. W każdym razie jeśli liczyła, że w ten sposób Hakiela uciszy, to chyba uzyskała odwrotny efekt...

Zobacz również: Kasia Cichopek dzika jak dawniej, choć "życie ją poturbowało". Pokazała się w wydaniu sprzed lat! Co myślicie?

Katarzyna Cichopek kontra Marcin Hakiel
Galeria zdjęć 32
SE: Partnerka Marcina Hakiela o groźnym piśmie od Kasi Cichopek. To chyba miał być sekret! Żarty się skończyły
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MARCIN HAKIEL
Maciej Kurzajewski
Katarzyna Cichopek
Dominika Serowska