Wymieszaj w butelce z wodą. Usuniesz nieprzyjemne zapachy w domu bez wietrzenia. Rozniesie się piękny aromat po każdym pomieszczeniu. Zapach do domu

Nieprzyjemne zapachy w domu to częsty problem, zwłaszcza zimą, gdy rzadziej wietrzymy pomieszczenia.

Skutecznym domowym sposobem jest stworzenie neutralizatora zapachów z sody oczyszczonej i olejków eterycznych.

Odkryj przepis na naturalny spray odświeżający i dowiedz się, jak utrzymać świeżość w szafach, by Twój dom zawsze pachniał przyjemnie!

Jak pozbyć się nieprzyjemnych zapachów z domu?

Wyobraź sobie, że po całym dniu w pracy wchodzisz do swojego domu i już po otwarciu drzwi czujesz jak w powietrzu unosi się nieprzyjemny zapach. Oczywiście jego przyczyn może być wiele - na przykład gotowanie bez włączonego pochłaniacza. Najczęściej takie problemy dokuczają nam w okresie jesieni i zimy, kiedy zdecydowanie rzadziej wietrzymy pokoje. Jak zatem pozbyć się nieprzyjemnego zapachu w domu? Oczywiście pierwszą i kluczową rzeczą jest ustalenie jego przyczyny. Bo na przykład jeśli pochodzi on z toalety, pralki lub lodówki należy je najpierw wyczyścić. Z kolei jeśli powietrze jest po prostu zduszone lub przyczyną jest gotowanie jakichś aromatycznych potraw to przygotuj domowy neutralizator zapachów, który odświeży powietrze i rozpyli w całym domu ładną woń.

Wymieszaj w butelce z wodą. Usuniesz nieprzyjemne zapachy w domu bez wietrzenia

Mało osób wie, że świetnym odświeżaczem powietrza do domu jest soda oczyszczona. Genialnie pochłania brzydkie zapachy i odświeża powietrze. Aby przygotować taki zapach do domu, który usunie wszelkie nieprzyjemne dla nosa zapachy, to oprócz sody oczyszczonej wystarczy dodać do niego kilka kropel olejku eterycznego. Do przygotowania naturalnego odświeżacza w sprayu potrzebujesz wymieszać ze sobą 200 ml wody, 2 łyżki sody oczyszczonej, 2 łyżki alkoholu (może być spirytus) oraz kilka kropli ulubionego olejku eterycznego. Całość należy dokładnie wymieszać, aż soda oczyszczona się rozpuści i przelać do butelki z atomizerem. Tak przygotowany odświeżacz rozpylaj w powietrzu za każdym razem, gdy jest to koniecznie.

Jak pozbyć się brzydkich zapachów z domu?

Oczywiście oprócz stawiania odświeżaczy powietrza w swoim domu, należy też zadbać o czystość i regularne wietrzenie pomieszczeń. Poza tym, jeśli w przedpokoju posiadasz szafę na kurtki i buty, również staraj się ją raz na jakiś czas przewietrzyć. Możesz umieścić w niej zapach do szaf, który zadba o ładny zapach w jej wnętrzu. Do przygotowania naturalnego zapachu do szafy potrzebujesz filcu, którym podkleja się meble i ulubionego olejku eterycznego. Zapuść pięć kropli olejku na filcowy materiał tak, aby był delikatnie zwilżony i naklej go na bok wnętrza szafy lub garderoby. Olejek eteryczny w naturalny sposób odświeży powietrze i zadba o to, aby odzież nie zaczęła pachnieć stęchlizną.