Legendarny Andre Agassi wypalił do Mai Chwalińskiej w programie na żywo! Komiczna reakcja Polki [WIDEO]

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-06-07 16:41

Maja Chwalińska już w poniedziałek rano wróci z Paryża do Polski, a niedziela upłynęła jej m.in. na udzielaniu wywiadów zagranicznym telewizjom. Rewelacyjna finalistka Roland Garros W studiu TNT Sports gawędziła z takimi sławami jak Andre Agassi czy John McEnroe. I zachwyciła swoim wdziękiem i poczuciem humoru.

Legendarny Andre Agassi wypalił do Mai Chwalińskiej w programie na żywo! Komiczna reakcja Polki [WIDEO]

i

Autor: Associated Press

Maja Chwalińska w niedzielę w studiu amerykańskiej telewizji TNT Sports spotkała się m.in. z Andre Agassim. Legendarny tenisista z USA, ośmiokrotny mistrz turniejów wielkoszlemowych, nie ukrywał podziwu dla Polki. Kiedy w programie rozmawiano o tym, jak ogromnym zainteresowaniem cieszyły się występy Mai Chwalińskiej w naszym kraju, tenisistka stwierdziła skromnie:

- To jest niesamowite. I szczerze mówiąc, nie wiem, co zrobiłam, żeby na to zasłużyć. Jestem po prostu ogromnie za to wdzięczna. Mam wrażenie, że tenis i sport w ogóle to coś więcej niż tylko wygrane i porażki. Chodzi o ludzi i historie, które za nimi stoją. Dlatego czuję się bardzo wdzięczna, że mogę dzielić się pasją do tenisa. I widzę też te emocje, jakie moja gra wywołuje u ludzi. Tak, to zdecydowanie niesamowite uczucie - powiedziała Maja.

Sponsorzy oszaleli na punkcie Mai Chwalińskiej. Niesamowite informacje z jej zespołu

Na jej słowa zareagował siedzący tuż obok Polki Andre Agassi.

- Skoro nie wiesz, dlaczego na to zasługujesz, pozwól, że ci pomogę to zrozumieć. Zakwalifikowałaś się do turnieju i dotarłaś do finału zawodów, które są jednym z najtrudniejszych wyzwań w całym naszym sporcie. Nie daj się rozpraszać tym medialnym zgiełkiem i nie przejmuj się porażkami. Po prostu dalej się rozwijaj, bo jesteś darem dla tego sportu! - wypalił Agassi.

- Andre, przestań! - zareagowała na te słowa Maja, wykonując zabawny kokieteryjny gest.

Maja Chwalińska zawstydziła słynnego Johna McEnroe w programie na żywo! Ale palnęła! [WIDEO]

Poniżej wideo z rozmową Mai Chwalińskiej z Andre Agassim.

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów!
Pytanie 1 z 35
Tenisistka na tym zdjęciu to...
Aryna Sabalenka
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ANDRE AGASSI
MAJA CHWALIŃSKA