Legendarny Andre Agassi wypalił do Mai Chwalińskiej w programie na żywo! Komiczna reakcja Polki [WIDEO]

Maja Chwalińska w niedzielę w studiu amerykańskiej telewizji TNT Sports spotkała się m.in. z Andre Agassim. Legendarny tenisista z USA, ośmiokrotny mistrz turniejów wielkoszlemowych, nie ukrywał podziwu dla Polki. Kiedy w programie rozmawiano o tym, jak ogromnym zainteresowaniem cieszyły się występy Mai Chwalińskiej w naszym kraju, tenisistka stwierdziła skromnie:

- To jest niesamowite. I szczerze mówiąc, nie wiem, co zrobiłam, żeby na to zasłużyć. Jestem po prostu ogromnie za to wdzięczna. Mam wrażenie, że tenis i sport w ogóle to coś więcej niż tylko wygrane i porażki. Chodzi o ludzi i historie, które za nimi stoją. Dlatego czuję się bardzo wdzięczna, że mogę dzielić się pasją do tenisa. I widzę też te emocje, jakie moja gra wywołuje u ludzi. Tak, to zdecydowanie niesamowite uczucie - powiedziała Maja.

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Na jej słowa zareagował siedzący tuż obok Polki Andre Agassi.

- Skoro nie wiesz, dlaczego na to zasługujesz, pozwól, że ci pomogę to zrozumieć. Zakwalifikowałaś się do turnieju i dotarłaś do finału zawodów, które są jednym z najtrudniejszych wyzwań w całym naszym sporcie. Nie daj się rozpraszać tym medialnym zgiełkiem i nie przejmuj się porażkami. Po prostu dalej się rozwijaj, bo jesteś darem dla tego sportu! - wypalił Agassi. - Andre, przestań! - zareagowała na te słowa Maja, wykonując zabawny kokieteryjny gest.

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Poniżej wideo z rozmową Mai Chwalińskiej z Andre Agassim.

Maja Chwalinska got a special message from @AndreAgassi after her incredible #RolandGarros run 🥹👏 pic.twitter.com/XbMgVyUbzS— TNT Sports U.S. (@TNTSportsUS) June 7, 2026