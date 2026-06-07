Maja Chwalińska zawstydziła słynnego Johna McEnroe w programie na żywo! Ale palnęła! [WIDEO]

Maja Chwalińska w studiu amerykańskiej telewizji TNT Sports spotkała się m.in. z Andre Agassim. Legendarny tenisista z USA, ośmiokrotny mistrz turniejów wielkoszlemowych, nie ukrywał ogromnego podziwu dla Polki i stwierdził, że nasza zawodniczka jest "darem dla tego sportu".
Legendarny Andre Agassi wypalił do Mai Chwalińskiej w programie na żywo! Komiczna reakcja Polki [WIDEO]
W brytyjskim studiu TNT Sport Maja Chwalińska spotkała kolejną legendę - słynnego Johna McEnroe, który znany jest w dużego poczucia humoru. Między Polką a amerykańskim byłym liderem rankingu nawiązała się sympatyczna i zabawna pogawędka. Pod koniec Maja zawstydziła nieco McEnroe'a. Poniżej transkrypcja tej rozmowy.
John McEnroe: Po tym, jak rozegrałaś dziesięć meczów, a potem finał, możesz teraz spędzić chwilę w studiu TNT UK.
Maja Chwalińska: Tak, niesamowite. Z Johnem McEnroe’em siedzącym obok mnie.
John McEnroe: Naprawdę wiesz, kim jestem?
Maja Chwalińska: Żartujesz sobie?!
John McEnroe: Nie, pytam poważnie.
Maja Chwalińska: Oczywiście, że wiem!
John McEnroe: Ile masz lat? 24?
Maja Chwalińska: Tak. Ale kiedy byłam młodsza, oglądałam dużo tenisa… takiego vintage (z dawnej epoki, red). Przepraszam (śmiech). I tak, zdecydowanie wiem, kim jesteś.
Poniżej wideo z rozmową Mai z Johnem McEnroe.