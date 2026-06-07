Maja Chwalińska zawstydziła słynnego Johna McEnroe w programie na żywo! Ale palnęła! [WIDEO]

Maja Chwalińska w studiu amerykańskiej telewizji TNT Sports spotkała się m.in. z Andre Agassim. Legendarny tenisista z USA, ośmiokrotny mistrz turniejów wielkoszlemowych, nie ukrywał ogromnego podziwu dla Polki i stwierdził, że nasza zawodniczka jest "darem dla tego sportu".

Legendarny Andre Agassi wypalił do Mai Chwalińskiej w programie na żywo! Komiczna reakcja Polki [WIDEO]

W brytyjskim studiu TNT Sport Maja Chwalińska spotkała kolejną legendę - słynnego Johna McEnroe, który znany jest w dużego poczucia humoru. Między Polką a amerykańskim byłym liderem rankingu nawiązała się sympatyczna i zabawna pogawędka. Pod koniec Maja zawstydziła nieco McEnroe'a. Poniżej transkrypcja tej rozmowy.

John McEnroe: Po tym, jak rozegrałaś dziesięć meczów, a potem finał, możesz teraz spędzić chwilę w studiu TNT UK. Maja Chwalińska: Tak, niesamowite. Z Johnem McEnroe’em siedzącym obok mnie. John McEnroe: Naprawdę wiesz, kim jestem? Maja Chwalińska: Żartujesz sobie?! John McEnroe: Nie, pytam poważnie. Maja Chwalińska: Oczywiście, że wiem! John McEnroe: Ile masz lat? 24? Maja Chwalińska: Tak. Ale kiedy byłam młodsza, oglądałam dużo tenisa… takiego vintage (z dawnej epoki, red). Przepraszam (śmiech). I tak, zdecydowanie wiem, kim jesteś.

Poniżej wideo z rozmową Mai z Johnem McEnroe.

Of course Maja Chwalinska knows who John McEnroe is 😅 pic.twitter.com/9uum6bVip0— TNT Sports (@tntsports) June 7, 2026