Zamieszaj wodę, aż 1 łyżeczka się rozpuści i spryskaj obficie na mszyce na koperku. Szkodniki wyginą co do jednego. Domowy oprysk na mszyce na koperku

Mszyce to jedne z najbardziej powszechnych i uciążliwych szkodników atakujących koperek. Te małe, miękkie owady wysysają soki z roślin, osłabiając je i prowadząc do deformacji liści, zahamowania wzrostu, a nawet obumarcia. Dlatego, gdy tylko zobaczymy mszyce na koperku w swoim ogrodzie od razu reagujmy, aby nie uszkodziły naszych upraw i nie przeniosły się na kolejne rośliny w naszym ogrodzie. Jak zatem skutecznie pozbyć się mszyc z koperku? Oczywiście można w tym celu wykorzystać środki chemiczne, które dostępne są niemal w każdym sklepie ogrodniczym. Jednak warto mieć na uwadze fakt, że mogą być one szkodliwe dla środowiska i pożytecznych owadów, dlatego stosuj je tylko w ostateczności. Jednym z najlepszych sposobów na mszyce na koperku jest domowy oprysk, który przygotujemy na bazie sody oczyszczonej. Zamieszaj wodę, aż się rozpuści i spryskaj obficie na mszyce na koperku. Szkodniki wyginą co do jednego.

Domowy oprysk na mszyce na koperku z sody oczyszczonej. Przepis

Przepis na ten oprysk przeciw mszycom na koperku jest prosty. Najpierw rozpuść 1 łyżeczkę sody oczyszczonej w 2 litrach ciepłej wody i poczekaj, aż całkowicie wystygnie. Aby zwiększyć skuteczność tego oprysku na mszyce, warto do roztworu dodać kilka kropel płynu do mycia naczyń. Następnie przelej przygotowany roztwór do butelki z atomizerem i starannie spryskaj zaatakowany przez szkodniki koper w ogrodzie. Zabieg ten warto powtarzać co 3 dni, aby odpowiednio zabezpieczyć swoje uprawy przed mszycami.

Oprysk na mszyce. Jak na szkodniki działa soda oczyszczona?

Oprysk z sody oczyszczonej na mszyce jest popularnym, domowym sposobem, który bywa skuteczny, zwłaszcza przy niewielkich inwazjach. Roztwór sody oczyszczonej, który ma odczyn zasadowy, zmienia pH na powierzchni rośliny i na ciele mszyc. To zaburzenie może być dla nich toksyczne i dezorientujące. Soda w połączeniu z wodą działa wysuszająco na delikatne ciała mszyc. Narusza ich powłokę ochronną, prowadząc do odwodnienia i w konsekwencji do śmierci. Co więcej oprysk z sody oczyszczonej ma również właściwości antyseptyczne i może pomóc w walce z niektórymi chorobami grzybowymi, które często towarzyszą inwazjom mszyc.

