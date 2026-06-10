Nie żyje ceniony ginekolog. Zmarł nagle podczas pracy. Pacjentki są w szoku

Do dramatu doszło we wtorek (9 czerwca) we wczesnych godzinach popołudniowych. Jak podaje portal moja-ostroleka.pl, lekarz zasłabł podczas wykonywania obowiązków zawodowych. Na miejsce wezwano służby ratunkowe. Rozpoczęła się walka o jego życie, jednak mimo długotrwałej reanimacji medycy nie zdołali go uratować. Okoliczności śmierci wyjaśniają obecnie policja i prokuratura.

− Otrzymaliśmy zgłoszenie dotyczące zgonu 47-letniego mężczyzny. Czynności były prowadzone pod nadzorem prokuratora − przekazał „Super Expressowi” nadkom. Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce. Na razie nie podano oficjalnej przyczyny śmierci lekarza.

Tysiące pacjentek znały jego nazwisko

Śmierć doktora Pawła Wekwejta poruszyła mieszkańców całego regionu. Był jednym z najbardziej rozpoznawalnych specjalistów w północno-wschodniej części Mazowsza. Przez lata przyjmował pacjentki w Ostrołęce, współpracował również ze szpitalem w Ostrowi Mazowieckiej i prywatnymi placówkami medycznymi.

Jego pacjentki podkreślały nie tylko jego wiedzę i doświadczenie, ale również spokojne podejście i umiejętność budowania zaufania. Dla wielu kobiet był lekarzem, do którego wracały przez lata i którego polecały swoim bliskim.

Wielokrotnie nagradzany lekarz

Jak podaje portal moja-stroleka.pl, o pozycji doktora Pawła Wekwejta świadczyły także liczne wyróżnienia branżowe. Był laureatem plebiscytu Orły Medycyny w latach 2020, 2021, 2022, 2023 oraz 2025. Zdobywał również prestiżowe wyróżnienia Gold i Silver przyznawane lekarzom cieszącym się najwyższym zaufaniem pacjentów.

Informacja o jego śmierci błyskawicznie obiegła media społecznościowe. Pod wpisami dotyczącymi tragedii pojawiają się dziesiątki komentarzy pełnych niedowierzania i wspomnień od pacjentek oraz osób, które znały lekarza prywatnie.