Każdy, kto zobaczy czarne plamy na różach musi wykonać tą jedną czynność, W innym przypadku czarna plamistość róż zabije cały krzew. Oprysk na choroby grzybowe

Czarna plamistość róż, wywoływana przez grzyb Diplocarpon rosae, to powszechna choroba zagrażająca krzewom.

Zimą grzyb bytuje w starych pędach i liściach, dlatego kluczowe jest regularne grabienie i cięcie sanitarne.

Objawy to czarne plamy z żółtą obwódką, prowadzące do ogołocenia krzewu, a zarodniki łatwo przenoszą się wiatrem.

Odkryj, jak mleko może stać się naturalnym fungicydem i skutecznie ochronić Twoje róże przed chorobą!

Czym jest czarna plamistość róż?

Początek sezonu wegetacyjnego to czas wzmożonej pielęgnacji roślin. Odrywanie zimowych okryć i pierwsze w sezonie nawożenie nie tylko stymuluje rośliny do lepszego wzrostu ale również wzmacnia ich odporność i chroni przed atakami chorób grzybowych. Ciepło, wilgoć i stare fragmenty roślin oraz kwiatostanów mogą prowadzić do namnażania się grzybów, które odpowiadają za groźne choroby. W przypadku róż jest to czarna plamistość.

Czarna plamistość róż to powszechna choroba, która często atakuje krzewy w ogrodzie i na działce. Odpowiada za nią grzyb Diplocarpon rosae, który zimuje w starych pędach i padłych liściach. Najważniejszym zabiegiem prewencyjnym przeciwko czarnej plamistości jest regularne grabienie i usuwanie opadłych liście i przekwitłych kwiatów, w także cięcie sanitarne polegające na pozbyciu się suchych i chorych pędów. Raz na kilka lat zaleca się także przeprowadzenie cięcia odmładzające, które chroni przed zbytnio zagęszczonym krzewem. Zbyt wiele pędów nie tylko ogranicza dostęp promieni słonecznych, ale również ułatwia namnażanie się zarodników grzybów.

Czarna plamistość róż jak sama nazwa wskazuje objawia się niewielkimi czarnymi plamami z żółtą obwódką. Prowadzi do całkowitego żółknięcia liści. Silna infekcja prowadzi do ogołocenia krzewu. Silne wiatry mogą również przenosić zarodniki grzybków na inne krzewy. Wśród najskuteczniejszych sposobów na walkę z czarną plamistością róż wymienia się opryski na bazie fungicydów.

Wymieszaj z wodą i opryskaj róże. Tak uchronisz róże przed czarną plamistością

Wiosna to dobry czas, aby przeprowadzić ochronne opryski. Wzmocnią one krzewy róż i sprawią, że będą one bardziej odporne na ataki grzybów. Zanim zastosujesz oprysk pamiętaj, by oczyścić krzew z organicznych resztek, w których mogą znajdować się zarodniki. Usuń stare pędy i zawsze dezynfekuj wykorzystywane narzędzie ogrodowe.

Profesjonalni ogrodnicy wskazują, że najlepszym ochronnym opryskiem przeciwko czarnej plamistości róż jest mleko. Najlepiej sprawdzi się świeże mleko prost od krowy, ale możesz użyć również tłustego mleka pasteryzowanego. Litr mleka wymieszaj z 1,5 litra wody i przelej do butelki z atomizerem. Wczesną wiosną raz w tygodniu obficie pryskaj róże. Jeżeli na krzewach są pierwsze objawy choroby oprysk możesz stosować częściej. Mleko jest bezpieczne dla roślin. Wzmacnia kondycję oraz ogranicza namnażanie się grzybów. Mleko uważane jest za naturalny fungicyd. Zawarte w nim białka tworzą warstwę ochronną na roślinach prowadząc do ograniczenia rozwoju grzybów.

