Polka znaleziona martwa w Ekwadorze! Wcześniej odprowadziła córki do szkoły

Polska aktywistka Monika Silva Koniuszek nie żyje – jej ciało znaleziono w Ekwadorze, co natychmiast wywołało kontrowersje.

Władze wskazują na samobójstwo, jednak rodzina kategorycznie zaprzecza, przypominając o licznych groźbach, jakie otrzymywała w związku ze swoją działalnością.

Odkryj pełną historię jej walki z korupcją i dowiedz się, dlaczego okoliczności jej śmierci budzą tak wiele pytań.

Polska aktywistka nie żyje. Jej zwłoki znaleziono w domu w Ekwadorze

Wstrząsającego odkrycia partner Polki dokonał w poniedziałek, 8 czerwca, wieczorem. Martwą kobietę znalazł w jej domu w miejscowości Montanita w prowincji Santa Elena na zachodzie Ekwadoru. Pochodząca z Reszla Monika Silva Koniuszek miała 41 lat. Wcześniej tego dnia widziano ją, jak odprowadza córki do szkoły. Była znana z nagłaśniania domniemanych nieprawidłowości w administracji publicznej.

Co się stało? PAP cytuje ekwadorskiego ministra spraw wewnętrznych Johna Reimberga. "Czekamy na wyniki sekcji zwłok. Na ten moment mogę powiedzieć, że przypuszcza się, iż kobieta popełniła samobójstwo. Na miejscu zdarzenia znaleziono dowody, które mogą na to wskazywać. Zgodnie ze wstępnymi zeznaniami partnera zmarłej, cierpiała ona na depresję" - powiedział. Dodał, że funkcjonariusze znaleźli kobietę leżącą na podłodze. "Na pierwszy rzut oka na szyi widoczny był ślad po pętli". Bliscy kobiety nie wierzą jednak w taką wersję wydarzeń.

Unia Europejska reaguje

Delegatura Unii Europejskiej w Ekwadorze zaapelowała o szybkie i niezależne śledztwo mające wyjaśnić okoliczności śmierci polskiej aktywistki. "Unia Europejska ponownie podkreśla znaczenie ochrony obrońców praw człowieka, dziennikarzy i działaczy społecznych, a także zapewnienia bezpiecznych warunków do korzystania z przestrzeni obywatelskiej w Ekwadorze" - można przeczytać na platformie X.

Monika Silva Koniuszek wielokrotnie pisała o groźbach w jej stronę

Radio Pichincha zauważa, że aktywistka społeczna wielokrotnie publicznie informowała o groźbach kierowanych w jej stronę i "obarczała państwo odpowiedzialnością za brak zapewnienia jej bezpieczeństwa". Ostatni raz robiła to w marcu tego roku. Dziennik "El Comercio" informował, że Silva była dobrze znaną postacią w prowincji Santa Elena. Kierowała Fundacją La Integridad, zajmującą się pomocą humanitarną, ochroną praw człowieka oraz walką z korupcją. "Za pośrednictwem swoich profili publikowała informacje o domniemanych nieprawidłowościach w administracji publicznej, dotyczących m.in. zarządzania kontraktami, handlu ziemią, prania pieniędzy oraz funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości" - czytamy. W Ekwadorze mieszkała od 2014 roku.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

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Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

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