Zwłoki na placu zabaw! Makabryczne odkrycie pod Warszawą

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-06-10 12:58

Do makabrycznego odkrycia doszło wczesnym rankiem w Nowym Dworze Mazowieckim. Na ławce na placu zabaw przy ul. Młodzieżowej leżał nieprzytomny mężczyzna. Służby błyskawicznie zjawiły się na miejscu. Niestety, na pomoc było już za późno. Lekarz stwierdził zgon.

Taśma policyjna

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Autor: Grzegorz Kluczyński

Nowy Dwór Mazowiecki. Zwłoki na placu zabaw

Dramat rozegrał się w środowy poranek (10 czerwca) na Osiedlu Młodych w Nowym Dworze Mazowieckim. Wczesnym rankiem wszystkie służby zostały postawione na nogi. Według ustaleń lokalnych mediów po godz. 6 wpłynęło zawiadomienie o nieprzytomnym mężczyźnie leżącym na ławce na terenie placu zabaw dla dzieci.

Ratownicy, policjanci i strażacy natychmiast udali się pod wskazany adres. Niestety, na pomoc było już za późno. Lekarz stwierdził zgon mężczyzny.

Dalsze czynności funkcjonariusze wykonują już pod nadzorem prokuratora.

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Kim był zmarły mężczyzna?

Na czas wykonywania oględzin teren, na którym dokonano makabrycznego odkrycia, został zabezpieczony. Czynności prowadziła grupa dochodzeniowo-śledcza wraz z technikiem kryminalistyki. Ciało zmarłego mężczyzny decyzją prokuratora zostało zabezpieczone do sekcji zwłok oraz dalszych badań.

Śledczy będą dążyli do wyjaśnienia szczegółowych okoliczności i przyczyny śmierci mężczyzny.

Jak podaje lokalny portal Wirtualny Nowy Dwór, ze wstępnych ustaleń wynika, że zmarły to 52-letni mieszkaniec miasta.

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