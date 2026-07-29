Skazany aktor z "Na Wspólnej" uciekł i ściga go Interpol. Miał siedzieć za gwałt na 16-latce, są kolejne zarzuty. Sprawa toczy się w sądzie bez jego udziału

Od ponad dwóch lat Bartłomieja Morawskiego bezskutecznie ściga wymiaru sprawiedliwości. Serialowy, epizodyczny aktor został prawomocnie skazany za gwałt na 16-letniej dziewczynie. Jednak nie poszedł odsiadywać 5-letniego wyroku, bo uciekł. Jego nazwisko figuruje w bazie Interpolu, ponieważ wydano za nim tzw. czerwoną notę. Co gorsze, przeciw Morawskiemu toczy się kolejny proces dotyczący przestępstw kilkunastu seksualnych!

Grał epizody w serialach

Bartłomiej Morawski występował w epizodycznych rolach m.in. w: "Na Wspólnej", "Barwach szczęścia", "Pierwszej miłości" czy "Ojcu Mateuszu". Znany jest jednak z prawomocnego wyroku i kolejnych zarzutów o gwałty i wykorzystywanie nieletnich. Doszedł do tego akt, że Morawski dosłownie "wyparował", choć szukają go polska i europejska policja, a nawet Interpol. W czerwcu 2024 r. aktor został skazany na 5 lat więzienia za gwałt na 16-letniej dziewczynie. Do odbycia kary nigdy nie doszło.

Jak sprawdził "Super Expres", na stronie Interpolu dostępnej wciąż widnieje wpis dotyczący Bartłomieja Morawskiego, objętego czerwoną notą Interpolu.

13. zarzutów w Sądzie Okręgowym w Warszawie

Sprawą Morawskiego zajmuje się Sąd Okręgowy w Warszawie.

Aktualnie poszukiwany Bartłomiej Morawski jest oskarżony o 14 przestępstw seksualnych wobec 13. dzieci i nieletnich. Wśród zarzutów aż 9 gwałtów! Pokrzywdzone miały od 14 do 17 lat.

Bartłomiej Morawski miał zapraszać młode kobiety na rzekome sesje zdjęciowe. Podczas spotkań pojawiał się alkohol, a następnie - według ustaleń śledczych - ofiary traciły przytomność. Pierwszy, nieprawomocny wyrok zapadł jeszcze w 2020 r. Sąd skazał go wówczas na dwa lata i 11 miesięcy więzienia za gwałt na 16-latce oraz orzekł 10-letni zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej. W międzyczasie śledczy prowadzili już kolejne postępowania dotyczące następnych dziewczyn i kobiet.

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Po prawomocnym skazaniu na 5 lat więzienia Morawski nie stawił się do odbycia kary. List gończy wydano dopiero dwa miesiące po ogłoszeniu wyroku. W grudniu 2024 r. wystawiono Europejski Nakaz Aresztowania, a we wrześniu 2025 r. Interpol opublikował wobec niego czerwoną notę. Według medialnych doniesień, aktor posiada także obywatelstwo kanadyjskie, co może utrudniać wytropienie go oraz komplikować procedurę sprowadzenia go do Polski.

Wolny aktor szybko zniknął

Możliwość ucieczki pojawiła się wcześniej. W styczniu 2023 r. sąd uchylił wobec Morawskiego tymczasowy areszt. Choć prokuratura zaskarżyła tę decyzję, sąd apelacyjny nie uwzględnił zażalenia. Po wyjściu na wolność aktor przez pewien czas uczestniczył w rozprawach i stawiał się przed sądem. Zniknął dopiero po prawomocnym wyroku.

Tymczasem przed Sądem Okręgowym w Warszawie nadal toczy się kolejne postępowanie przeciwko Morawskiemu. Dotyczy ono następnych przestępstw seksualnych. W 2023 r. trzy kobiety zgłosiły, że również padły jego ofiarą podczas organizowanych przez niego sesji fotograficznych. Proces prowadzony jest pod nieobecność oskarżonego. Do przesłuchania pozostało jeszcze kilku świadków, a sąd kontynuuje postępowanie mimo jego ukrywania się przed organami ścigania.

Ślady życia Bartłomieja Morawskiego można znaleźć na Facebooku i Instagramie. Urodzony w polskich Krapkowicach aktor występuje tam jako Bartek Morawski (Bart Von Moravia). Profil na Instagramie jest prywatny, a na Facebooku poszukiwany uciekinier zamieścił ostatni post 11 września 2023 roku.

Czym jest czerwona nota Interpolu?

Czerwona nota (ang. Red Notice) jest to rodzaj listu gończego. Jest wydawanana przez Sekretariat Generalny Interpolu na wniosek państw członkowskich. Jej głównym celem jest wzmocnienie poszukiwań krajowych poprzez umożliwienie tymczasowego zatrzymania i ekstradycji osoby poszukiwanej. Nota dotyczy najcięższych przestępstw, takich jak morderstwa, gwałty, działalność narkotykowa, fałszerstwa czy przestępczość zorganizowana.

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