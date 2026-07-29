Wygrał "You Can Dance", teraz czas na Polsat. Krystian Rzymkiewicz dołącza do "Tańca z Gwiazdami"

Krystian Rzymkiewicz pokochał taniec dzięki mamie

Obecnie taniec stanowi jego główną pasję, jednak w młodzieńczych latach Krystian Rzymkiewicz snuł plany o karierze futbolisty. Sytuacja uległa diametralnej zmianie, gdy chłopiec skończył dziewięć lat. Wtedy to właśnie jego matka zapisała go na lekcje tańca.

Po pewnym czasie jasne stało się, że to na tanecznym parkiecie czuje się najlepiej. Swoje kompetencje szlifował m.in. uczęszczając do liceum o profilu tanecznym. Aktualnie posiada najwyższą międzynarodową klasę taneczną "S" w stylu latynoamerykańskim. Poza tańcem towarzyskim, szkolił się również w hip-hopie, co zagwarantowało mu niezwykłą wszechstronność oraz unikalny charakter ruchu.

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Krystian Rzymkiewicz ma na koncie wiele sukcesów

Najnowszy nabytek "Tańca z Gwiazdami" może wylegitymować się niesamowitymi osiągnięciami. Zdobył tytuł mistrza globu w kategorii Showdance, a ponadto triumfował w telewizyjnym formacie "You Can Dance - po prostu tańcz".

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Wcześniej regularnie brał udział w tworzeniu teledysków dla rodzimych muzyków. Obecnie nadszedł moment na podbój największej telewizyjnej estrady w kraju.

Krystian Rzymkiewicz z "Tańca z Gwiazdami" tańczył na Eurowizji

Krystian Rzymkiewicz w jesiennej ramówce 2026 roku zainauguruje swój udział w 19. edycji "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Dla profesjonalisty będzie to następny kluczowy krok w zawodowym rozwoju i kompletnie świeże przeżycie. Dotychczas zapisał się w pamięci publiczności wygrywając show "You Can Dance – Po prostu Tańcz!", a także miał szansę wystąpić przed gigantyczną widownią - w maju bieżącego roku zatańczył na Konkursie Piosenki Eurowizji, gdzie był częścią formacji wspierającej wokalistkę Alicję Szemplińską. Wrażenia towarzyszące występom w tanecznym hicie telewizji Polsat będą miały jednak zupełnie inną specyfikę. W tym formacie na tancerzu spoczywa również ciężar przygotowania gwiazdy, z którą stworzy duet i której będzie musiał pomagać podczas następnych faz telewizyjnej rywalizacji.

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