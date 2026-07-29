Tyle kosztują noclegi u gwiazd. Sprawdziliśmy ceny! Za najtańszy zapłacisz 190 zł, ale niektórzy liczą sobie fortunę

Gwiazdy inwestują w nieruchomości. Tyle zapłacisz za ceny noclegów 2026

Niektóre gwiazdy od lat nie ukrywają, że inwestują w nieruchomości. Jak zaznaczają - traktują to jako inwestycję długoterminową, ponieważ wartość mieszkań czy domów raczej nie spada. Jedni stawiają na zagraniczne lokalizacje jak Ewa Chodakowska, inni kupują w Polsce jak Julia Wieniawa. Sporo gwiazd postanowiło jednak zrobić z tego większe przedwsięzięcie i postawili na własny biznes. Postanowiliśmy sprawdzić, ile kosztuje nocleg latem w ich willach, hotelach lub pensjonatach - 6 nocy dla 2 osób bez dzieci. Okazuje się, że ceny są naprawę zróżnicowane!

Najtaniej te 6 dni spędzimy u uczestnika Big Brothera - Sebastiana Florka. Prowadzi on agroturystykę wśród warmińskich pól i lasów. Jak sam dodaje - gwarantuje spokój oraz kameralną atmosferę. Cena za dobę? Jedynie 190 zł.

Okazuje się, że równie tanio można przespać się w Willi Drako w Międzyzdrojach, która należy do Skolima. Znajduje się ona kilka minut piechotą od bałtyckiej plaży. Cena za nocleg wynosi około 220 zł.

Pod Warszawą znajduje się również Hotel Brant & Events, czyli Mercure, którego współwłaścicielem jest Jakub Wesołowski. To elegancki hotel znajdujący się w cichej okolicy. Za takie warunki płaci się od 283 zł za dobę.

Dwie opcje oferuje Tamara Gonzalez Perea. Posiada ona domki w Puszczy Białej. Są one dosyć specyficznie urządzone. Za domek z jedną sypialnią influencerka życzy sobie od 380 zł. A willa? Lepiej się trzymajcie - 1083 zł za dobę.

Niedaleko Białegostoku znajduje się urokliwy Majątek Howieny, którego współwłaścicielką jest Rozalia Mancewicz. Odwiedzający mają do dyspozycji restauracje (nie jest to wliczone w pobyt), ale również możliwość obcowania ze zwierzętami. Cena za takie przyjemności zaczyna się od 415 zł za dobę.

Od lat swój biznes prowadzi również Stanisław Karpiel-Bułecka. Jego apartamenty znajdują się w Zakopanem. Wnętrza łączą nowoczesny komfort z tradycyjnym, góralskim stylem wykończenia w drewnie - cena za dobę zaczyna się od 480 zł.

Luksusowe domki posiada również para influencerów Dawid i Jakub. Znajdują się one tuż przy Słowińskim Parku Narodowym. Otoczenie przyrody i bliskość plaży - koszt jedyne 560 zł za dobę.

Chcecie wyjazd zagraniczny? Dziennikarka Katarzyna Werner od lat prowadzi własny biznes na rajskim Zanzibarze. Obiekt oferuje wysoki standard wykończenia, tropikalne otoczenie oraz komfort sprzyjający pełnemu resetowi. Cena za takie warunki zaczyna się od 650 zł za osobę.

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Rudi Schuberth już bez miejsc na 2026. Ile kosztowała doba?

Ciekawostką może też być Folwark Otnoga należący do rodziny Schuberthów. Posiadłość położona jest wśród kaszubskich jezior i lasów. Obiekt oferuje tradycyjne, klimatyczne wnętrza z domową atmosferą, jednak ze względu na ogromne zainteresowanie rezerwacje rozchodzą się błyskawicznie. Na sezon 2026 nie ma już miejsc noclegowych, ale jak udało nam się dowiedzieć, pobyt za dobę od jednej osoby kosztuje 250 zł, ale wliczony jest w to posiłek. Pobyt za dobę na dwie osoby kosztuje 500 zł.

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