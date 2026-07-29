Wiśniewski i Mandaryna razem w TV. Powód ich wizyty chwyta za serce

Maksymilian Kluziewicz
2026-07-29 12:50

To był jeden z najgłośniejszych powrotów polskiego show-biznesu. Michał Wiśniewski i Mandaryna, którzy po ponad dwudziestu latach znów są razem, niedawno zawitali do studia "Pytania na śniadanie". Ich wspólna wizyta nie dotyczyła jednak odnowionego romansu. Zamiast tego skupili się na czymś znacznie ważniejszym – wsparciu ośmioletniego Szymona zmagającego się z poważną chorobą. Mały bohater zdobył serca Warszawiaków swoją autorską lemoniadą.

Michał Wiśniewski i Mandaryna znów tworzą parę. Słynny duet polskiej sceny rozrywkowej postanowił do siebie wrócić po niemal dwóch dekadach rozłąki. Chociaż ich rozwód był bardzo burzliwy i głośno komentowany, Marta i Michał stale utrzymywali relacje, głównie z uwagi na dzieci: Xaviera i Fabienne. Ich niespodziewany powrót zszokował fanów, ale także same pociechy. Xavier opowiedział w wywiadzie dla radia Eska, że razem z siostrą domyślali się prawdy, widząc rodziców spędzających ze sobą coraz więcej czasu.

Był to dla nas szok, ale super widzieć ich szczęśliwych, a tak jest, gdy są przy sobie. Trzymam za nich mocno kciuki, na pewno na razie roznieśli internet - powiedział w rozmowie z serwisem Eska.pl.

Wiśniewski i Mandaryna wspierają małego chłopca

Mandaryna i Michał, bogatsi o doświadczenia z przeszłości, obecnie starają się chronić swoją prywatność i unikają medialnego rozgłosu. Tym większym zaskoczeniem była ich wspólna obecność w porannym programie "Pytanie na śniadanie". Powodem wizyty w studiu telewizyjnym nie były jednak zwierzenia na temat ich odnowionej miłości. Artyści pojawili się po to, by pomóc ośmioletniemu Szymonkowi. Chłopiec cierpi na dystrofię mięśniową Duchenne’a i urzekł wszystkich, w tym słynną parę, sprzedając w Warszawie swoją wyjątkową mandarynkowo-wiśniową lemoniadę. Ten pomysł to sposób na gromadzenie środków na niezbędne, a przy tym bardzo kosztowne leczenie za oceanem.

Michał Wiśniewski i Mandaryna w "Pytaniu na śniadanie"

Zarówno Michał, jak i Mandaryna słyną z angażowania się w działalność charytatywną. Para nie mogła zignorować tak pięknego gestu ze strony ośmiolatka i jego bliskich. Szymonek, który walczy z poważną chorobą genetyczną, postawił na kreatywność, by zebrać fundusze na terapię w Stanach Zjednoczonych, serwując specjalną lemoniadę. Szacuje się, że zdobycie leku z USA wymaga zebrania ogromnej kwoty – około trzech i pół miliona dolarów.

Szymek rozdał ponad 100 litrów lemoniady pod Pałacem Kultury. Dziś w centrum Warszawy królowało Ich Troje! Szymonek rozstawił swoje stoisko i dzielnie sprzedawał lemoniadę mandarynkowo-wiśniową, by świętować najgorętszy news tego lata! Dziękujemy za tak liczne odwiedziny stoiska Szymonka, wsparcie zbiórki, wszystkie Wasze uśmiechy i miłe słowa, które sprawiły, że Szymonek czuł się dziś jak prawdziwy biznesmen! Nasze lemoniadowe zapasy już wyprzedane, ale zachęcamy Was do wsparcia Szymonka zakupem symbolicznej, wirtualnej lemoniady - czytamy na stronie Siepomaga.

Do akcji pomocy włączyli się Michał i Mandaryna. Znana dwójka towarzyszyła Szymonkowi i jego rodzicom podczas wizyty w programie "Pytanie na śniadanie", wyjaśniając, jak każdy może wspomóc ośmiolatka. W ramach podziękowania zadeklarowali, że po uzbieraniu potrzebnych pieniędzy, zaprezentują wspólny telewizyjny występ – Marta zatańczy z Szymonem, a Michał wykona utwór. To niezwykłe wydarzenie to pierwsze oficjalne pokazanie się artystów razem. Wszystko w tak ważnej sprawie.

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Michał Wiśniewski i Mandaryna w studiu PnŚ. O ich wsparciu dla chorego Szymona przeczytasz na SE.
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Michał Wiśniewski
MANDARYNA