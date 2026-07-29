Wiśniewski i Mandaryna razem w TV. Powód ich wizyty chwyta za serce

Michał Wiśniewski i Mandaryna znów tworzą parę. Słynny duet polskiej sceny rozrywkowej postanowił do siebie wrócić po niemal dwóch dekadach rozłąki. Chociaż ich rozwód był bardzo burzliwy i głośno komentowany, Marta i Michał stale utrzymywali relacje, głównie z uwagi na dzieci: Xaviera i Fabienne. Ich niespodziewany powrót zszokował fanów, ale także same pociechy. Xavier opowiedział w wywiadzie dla radia Eska, że razem z siostrą domyślali się prawdy, widząc rodziców spędzających ze sobą coraz więcej czasu.

Był to dla nas szok, ale super widzieć ich szczęśliwych, a tak jest, gdy są przy sobie. Trzymam za nich mocno kciuki, na pewno na razie roznieśli internet - powiedział w rozmowie z serwisem Eska.pl.

Wiśniewski i Mandaryna wspierają małego chłopca

Mandaryna i Michał, bogatsi o doświadczenia z przeszłości, obecnie starają się chronić swoją prywatność i unikają medialnego rozgłosu. Tym większym zaskoczeniem była ich wspólna obecność w porannym programie "Pytanie na śniadanie". Powodem wizyty w studiu telewizyjnym nie były jednak zwierzenia na temat ich odnowionej miłości. Artyści pojawili się po to, by pomóc ośmioletniemu Szymonkowi. Chłopiec cierpi na dystrofię mięśniową Duchenne’a i urzekł wszystkich, w tym słynną parę, sprzedając w Warszawie swoją wyjątkową mandarynkowo-wiśniową lemoniadę. Ten pomysł to sposób na gromadzenie środków na niezbędne, a przy tym bardzo kosztowne leczenie za oceanem.

Michał Wiśniewski i Mandaryna w "Pytaniu na śniadanie"

Zarówno Michał, jak i Mandaryna słyną z angażowania się w działalność charytatywną. Para nie mogła zignorować tak pięknego gestu ze strony ośmiolatka i jego bliskich. Szymonek, który walczy z poważną chorobą genetyczną, postawił na kreatywność, by zebrać fundusze na terapię w Stanach Zjednoczonych, serwując specjalną lemoniadę. Szacuje się, że zdobycie leku z USA wymaga zebrania ogromnej kwoty – około trzech i pół miliona dolarów.

Szymek rozdał ponad 100 litrów lemoniady pod Pałacem Kultury. Dziś w centrum Warszawy królowało Ich Troje! Szymonek rozstawił swoje stoisko i dzielnie sprzedawał lemoniadę mandarynkowo-wiśniową, by świętować najgorętszy news tego lata! Dziękujemy za tak liczne odwiedziny stoiska Szymonka, wsparcie zbiórki, wszystkie Wasze uśmiechy i miłe słowa, które sprawiły, że Szymonek czuł się dziś jak prawdziwy biznesmen! Nasze lemoniadowe zapasy już wyprzedane, ale zachęcamy Was do wsparcia Szymonka zakupem symbolicznej, wirtualnej lemoniady - czytamy na stronie Siepomaga.

Do akcji pomocy włączyli się Michał i Mandaryna. Znana dwójka towarzyszyła Szymonkowi i jego rodzicom podczas wizyty w programie "Pytanie na śniadanie", wyjaśniając, jak każdy może wspomóc ośmiolatka. W ramach podziękowania zadeklarowali, że po uzbieraniu potrzebnych pieniędzy, zaprezentują wspólny telewizyjny występ – Marta zatańczy z Szymonem, a Michał wykona utwór. To niezwykłe wydarzenie to pierwsze oficjalne pokazanie się artystów razem. Wszystko w tak ważnej sprawie.

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