Domowa zupka usunie mrowiska z Twojego ogrodu! Ekologiczny sposób, który unicestwi mrówki i larwy w kilka dni. Jak się pozbyć mrówek z ogrodu?

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-07-29 11:17

Mrówki pojawiające się w ogrodzie są częstym widokiem. Choć bywają pożyteczne to zdarza się im także zachowywać jak typowe szkodniki. Usunięcie mrówek i mrowisk z ogrodu nie jest łatwym zadaniem, ale nie jest również niemożliwe. Ten ekologiczny sposób działa gdy wszystko inne zawodzi. Zagotuj wodę, dodaj do niej to i wlej do mrowiska. Skutecznie unicestwisz całą kolonie mrówek.

Duży kopiec mrowiska zbudowany z igliwia i patyków na polanie. O sposobach na mrówki w ogrodzie przeczytasz w SE.
Autor: Archiwum serwisu,
  • Mrówki w ogrodzie to nie tylko uciążliwość, ale realne zagrożenie dla roślin i trawnika, często idące w parze z inwazją mszyc.
  • Zanim sięgniesz po szkodliwe chemikalia, wypróbuj zaskakująco prosty, domowy sposób na całkowite wyeliminowanie kolonii.
  • Odkryj sekretny składnik, który skutecznie unicestwia mrówki, w tym larwy, i dowiedz się, jak przygotować potężny wywar!

Czy zawsze warto pozbywać się mrówek z ogrodu?

Mrówki w ekosystemie są potrzebne. Przenoszą nasiona, spulchniają glebę, a także utrzymują przestrzeń w czystości. W polskim prawie niszczenie leśnych mrowisk jest zakazane. Nieco inaczej jest w przypadku mrowisk na działkach i w prywatnych ogrodach. Mrówki, zwłaszcza, atakujące w dużych koloniach mogą uszkodzić korzenie i kłącza roślin, a ich podziemne korytarza uszkadzają trawnik. Dodatkowo mrówki żyją w symbiozie z mszycami. Zawsze tam, gdzie są mrówki, z dużym prawdopodobieństwem pojawią się również i mszyce. 

Wiele osób, które zauważą, że kolonia mrówek na działce zaczyna wymykać się spoza kontroli, szuka najpierw domowych sposobów. Jeżeli problemem nie są mrowiska, a jedynie żerujące mrówki to warto rozważyć metody ich odstraszania. Świetnie w tym celu sprawdzi się cynamon, ocet (na tarasach lub na parapetach) oraz pieprz cayenne. Możesz także posadzić rośliny, których zapach działa drażniąco na mrówki. To między innymi tymianek, lawenda oraz rozmaryn. 

Zagotuj wodę i wrzuć do niej do wlej. Wlej do mrowiska i będzie po problemie

Największe wyzwanie w ogrodzie stanowią niewielkie mrowiska bez kopczyków. Często okazuje się, że jest ich wiele na niewielkim terenie, a mrówki pojawiają się dosłownie wszędzie. W takim przypadku oczywistym wyborem wydają się chemiczne środki. Warto jednak pamiętać, że często są one szkodliwe dla zwierząt domowych i małych dzieci. Zanim sięgniesz pod chemiczne rozwiązania przetestuj naturalny sposób. Często działa on, gdy wszystko inne zawodzi i unicestwia całą kolonię mrówek, łącznie z larwami. Do garnka wlej 1 litr wody i dodaj 10 ząbków czosnku. Całość gotuj do wrzenia, aby czosnek puści soki. Tak przygotowany wywar wlewaj do mrowiska i wokół, gdy jeszcze jest gorący. 

Wywar z czosnku zawdzięcza swoje właściwości owadobójcze i odstraszające przede wszystkim obecności związków siarki, a w szczególności allicyny, która uwalnia się podczas miażdżenia i gotowania czosnku. Te silnie aromatyczne substancje są dla mrówek nie tylko nieprzyjemne zapachowo, ale również działają drażniąco na ich układ nerwowy i oddechowy.  Gdy mrówki mają bezpośredni kontakt z wywarem czosnkowym lub go spożywają, zawarte w nim związki siarki mogą działać toksycznie. Zakłócają one funkcjonowanie ich układu pokarmowego i nerwowego, co prowadzi do paraliżu, a w konsekwencji do śmierci. Ponadto, silny zapach czosnku maskuje ślady feromonowe pozostawiane przez mrówki, uniemożliwiając im podążanie za sobą i tworzenie nowych szlaków. To sprawia, że kolonia staje się zdezorientowana, co zmusza mrówki do opuszczenia danego terenu w poszukiwaniu bezpieczniejszego i mniej drażniącego środowiska.    

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