Ten przepis na pozbycie się mrówek Czesi trzymali w tajemnicy. Wymieszaj, a uciekną z ogrodu i domu niczym Stuś Pędziwiatr

Mrówki to zarówno szkodniki, ale także sprzymierzeńcy ekosystemu. Ich podziemnie korytarze spulchniają glebę i roznoszą nasiona. Niestety w ogrodzie mogą odpowiadać za uszkodzenia korzeni i niszczenie wielu roślin. Dodatkowo mrówki, a dokładnie mrowiska mogą niszczyć trawniki. Warto również wspomnieć, że mrówki żyją w symbiozie z innymi szkodnikami, czyli z mszycami. Mrówki żywią się produkowaną przez mszyce spadzią i chronią je przed atakami drapieżników.

Zapamiętaj te proporcje. Mieszanka idealna, która usunie mrówki z Twojego ogrodue

Do usuwania mrówek z ogrodu najczęściej stosuje się dwa rodzaje pułapek. Pierwsze z nich to fizyczne zapory, które odcinają mrówka dostęp. Sposób ten najczęściej wykorzystuje się, gdy zależy Ci na utrudnieniu dostępu mrówkom do grządek oraz rabatek. Do przygotowania fizycznej zapory na mrówki sprawdzą się pokruszone skorupki po jajkach, fusy z kawy oraz popiół drzewny.

Kolejnym sposobem na pozbycie się mrówek są pułapki odstraszające. Działają one na zasadzie przesadzania mrówek z mrowisk oraz niszczenie podziemnych korytarzy. Do tego rodzaju sposobów na mrówki należy wlewała wrzątku do mrowiska, a także mieszanki na bazie octu lub sody oczyszczonej. Czescy ogrodnicy mają swój sposób, który jest bardzo skuteczny. To wyjątkowo silne połączenie zapachowe, którego mrówki nie lubią. Jak podaje portal deccoria.pl przygotowanie czeskiego sprayu na mrówki jest banalnie proste. Należy wymieszać 10 kropli olejku z drzewa herbacianego, 15 kropli olejku miętowego, 3 krople olejku pomarańczowego, 50 ml wody i 50 ml wódki. Następnie całość trzeba przelać do butelki z atomizerem i obficie spryskać wszystkie miejsca, gdzie pojawiają się mrówki. Sposób ten działa zarówno w ogrodzie na ścieżki i mrowiska, jak i w domu, na parapety oraz szczeliny w oknach i w drzwiach.

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Skąd biorą się mrówki w domu? To je przyciąga jak magnes

Zanim sięgniemy po jakiekolwiek środki, warto zrozumieć, dlaczego mrówki w ogóle decydują się odwiedzić nasze cztery kąty. Głównym powodem jest poszukiwanie pożywienia. Te niewielkie owady są wabione przede wszystkim przez resztki jedzenia, zwłaszcza produkty bogate w cukier i białko. Okruszki na blacie, rozsypany cukier, niezabezpieczona karma dla zwierząt czy nawet lepkie plamy po soku to dla nich prawdziwa uczta. Mrówki dostają się do środka przez najmniejsze nieszczelności – pęknięcia w fundamentach, szpary wokół rur czy po prostu uchylone okna.

Kiedy pojedyncza mrówka-zwiadowca znajdzie w twoim domu atrakcyjne źródło pokarmu, zostawia za sobą ślad zapachowy (feromony). Działa on jak autostrada dla reszty kolonii, która w krótkim czasie może zjawić się w kuchni czy spiżarni. Co gorsza, niektóre gatunki, jak popularne mrówki faraona, mogą założyć gniazdo bezpośrednio w budynku, wybierając do tego ciepłe, wilgotne i trudno dostępne miejsca, na przykład w szczelinach ścian czy pod podłogą.

Jak zapobiegać inwazji mrówek? Kluczowa jest profilaktyka

Najskuteczniejszą metodą walki z mrówkami jest niedopuszczenie do ich pojawienia się. Podstawą jest utrzymanie czystości, szczególnie w kuchni. Należy regularnie sprzątać okruchy, wycierać rozlane płyny i dbać o to, by resztki jedzenia nie zalegały na podłodze czy w zakamarkach. Żywność, zwłaszcza tę słodką, przechowuj w szczelnie zamkniętych, hermetycznych pojemnikach. To samo dotyczy karmy dla zwierząt – po karmieniu warto umyć miski i posprzątać rozsypane granulki.

Drugim filarem profilaktyki jest odcięcie mrówkom drogi do wnętrza. Dokładnie obejrzyj budynek z zewnątrz i uszczelnij wszelkie potencjalne wejścia – pęknięcia w murach, szpary wokół okien, drzwi oraz instalacji. Regularne wynoszenie śmieci i ustawianie kubłów w pewnej odległości od domu również znacząco zmniejszy ryzyko, że mrówki zainteresują się twoim mieszkaniem jako potencjalną stołówką.

Kiedy domowe sposoby zawodzą – czas na pomoc specjalisty

Choć domowe metody bywają skuteczne przy niewielkiej liczbie owadów, zdarzają się sytuacje, gdy problem narasta, a mrówki wracają mimo naszych starań. Jeśli masz do czynienia z uporczywą inwazją, a kolonia zdążyła na dobre zagnieździć się w konstrukcji budynku, doraźne środki mogą okazać się niewystarczające. Zabijanie pojedynczych robotnic nie rozwiąże problemu, ponieważ sercem kolonii jest królowa, która stale składa nowe jaja.

W takim przypadku warto rozważyć skorzystanie z usług profesjonalnej firmy dezynsekcyjnej. Specjaliści dysponują środkami o przedłużonym działaniu, które nie są dostępne w powszechnej sprzedaży. Najskuteczniejszą i najbezpieczniejszą metodą jest często żelowanie. Polega ono na aplikacji specjalnego żelu-przynęty na ścieżkach mrówek. Robotnice zanoszą zatruty pokarm do gniazda i dzielą się nim z resztą kolonii, w tym z królową. Dzięki temu w ciągu kilku tygodni całe mrowisko zostaje zlikwidowane od wewnątrz. Inne profesjonalne metody to precyzyjny oprysk z użyciem mikrokapsułek czy zamgławianie ULV, które pozwala dotrzeć do najtrudniej dostępnych miejsc.