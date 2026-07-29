Domowy nawóz do pelargonii. Zrobisz go z polnego chwastu

KLJU
2026-07-29 10:53

Pelargonie od lat niezmiennie należą do najchętniej wybieranych kwiatów na balkony i tarasy. Trudno się temu dziwić - zachwycają intensywnymi kolorami, kwitną przez wiele miesięcy i nie mają wygórowanych wymagań. Aby jednak cieszyły oko bujnymi kwiatami aż do późnej jesieni, nie wystarczy jedynie regularne podlewanie. Kluczowe znaczenie ma także odpowiednie nawożenie, które dostarczy roślinom składników niezbędnych do wzrostu i tworzenia nowych pąków. Latem odżywkę do pelargonii przygotujesz z polnego chwastu.

  • Pelargonie muszą być regularnie zasilane, aby obficie kwitły przez długi czas.
  • Domowy preparat z powszechnie występującego chwastu świetnie wpływa na korzenie, pędy i ogólny stan sadzonek, przez co stają się silniejsze, co pomaga w utrzymaniu kwiatów.
  • Gotową odżywkę rozcieńcz wodą w stosunku 1:5 i podlewaj pelargonie, pamiętając również o obrywaniu przekwitłych kwiatów oraz zapewnieniu roślinom słonecznego miejsca.

W czasie zawiązywania pąków i kwitnienia pelargonie potrzebują sporych ilości składników pokarmowych. Kiedy ich brakuje, sadzonki wytwarzają znacznie mniej kwiatów, a liście blakną. Z tego powodu powinno się pomyśleć o regularnym nawożeniu, optymalnie raz w tygodniu albo stosownie do wymagań roślin. Nie ma jednak konieczności kupowania od razu chemicznych mieszanek w centrum ogrodniczym. Z powodzeniem można zastosować łatwą do zrobienia, domową odżywkę ze składników, które mamy na wyciągnięcie ręki.

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Z tego chwastu zrobisz nawóz do pelargonii, który wzmocni ich pędy

Świetnym i ekologicznym patentem na odżywienie pelargonii jest zastosowanie nawozu ze skrzypu polnego. Choć ta roślina jest przez wiele osób traktowana jako uciążliwy chwast, obfituje w krzemionkę i inne pożyteczne mikroelementy. Wspomaga ona rozbudowę systemu korzeniowego, poprawia wytrzymałość pędów oraz ogólną kondycję krzaczków. W efekcie pelargonie lepiej radzą sobie z trudnymi warunkami i mogą kwitnąć bez przerwy przez wiele tygodni.

Zrobienie takiej odżywki jest niezwykle mało skomplikowane. Trzeba po prostu nazbierać świeżych pędów skrzypu polnego (mniej więcej kilogram) i zalać je 10 litrami zwykłej wody. Pojemnik z miksturą odstawiamy w cieniste miejsce, najlepiej z dala od części mieszkalnej, i zostawiamy do sfermentowania na około cztery tygodnie. Takim ekologicznym roztworem, rozcieńczonym w stosunku 1:5, dobrze jest systematycznie podlewać nasze rośliny balkonowe. Wzmocnione w ten sposób sadzonki odwdzięczą się kaskadą kwiatów przez długi czas.

Poza systematycznym zasilaniem należy bezwzględnie pamiętać o usuwaniu zaschniętych kwiatostanów i martwych liści. Dzięki temu zabiegowi roślina nie straci cennej energii na produkcję nasion, a zamiast tego zużyje ją na zawiązywanie nowych pąków. Niezwykle istotne jest także umiejscowienie donic - pelargonie preferują stanowiska w pełnym słońcu i osłonięte od porywistego wiatru.

Odpowiednia troska o rośliny w połączeniu z ekologiczną odżywką ze skrzypu polnego to gwarancja, że twój balkon będzie zachwycał burzą kwiatów przez całe wakacje i jesień. To nieskomplikowane, budżetowe i przyjazne środowisku rozwiązanie na zachowanie doskonałej kondycji pelargonii, które będą ozdobą aż do pierwszych ujemnych temperatur.

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PELARGONIE
DOMOWY NAWÓZ