Wrzuć do wody i wlej do mrowiska. Owady szybko wyniosą się z ogrodu, a uprawy nie ucierpią. Naturalny sposób na mrówki w ogrodzie

Mrówki w ogrodzie to prawdziwe utrapienie, niszczące uprawy i promujące mszyce, ale istnieje bezpieczne i naturalne rozwiązanie.

Odkryj niezwykle skuteczny domowy sposób z użyciem czosnku, który raz na zawsze wygna te insekty z Twojej działki.

Nie musisz sięgać po chemię – sprawdź, jakie rośliny i naturalne składniki stworzą barierę ochronną dla Twoich upraw!

Naturalny sposób na mrówki w ogrodzie. Jak się ich pozbyć i nie zaszkodzić roślinom?

Mrówki w ogrodzie to utrapienie. Te małe stworzonka to wrogowie upraw, gdyż uszkadzają owoce, zjadają nasiona wysianych warzyw, niszczą rośliny poprzez obgryzanie młodych pędów, a do tego sprzyjają rozmnażaniu się mszycy. Kopce wybudowane przez mrówki potrafią całkowicie pokryć ziemią sadzonki, przez co utrudniają ich ukorzenianie. Nic zatem dziwnego, że wielu ogrodników zastanawia się, jak skutecznie pozbyć się mrówek. Jednym z najpopularniejszych sposobów jest zastosowanie chemicznych środków odstraszających mrówki. Jednak z uwagi na uprawiane przez nas rośliny, zdecydowanie bezpieczniejsze będzie zastosowanie naturalnych sposobów na mrówki.

Wrzuć do wody i wlej do mrowiska. Owady szybko wyniosą się z ogrodu

W zwalczaniu mrówek z ogrodu nieoceniony jest napar z czosnku, który działa na owady odstraszająco. Jak przygotować napar z czosnku na mrówki w ogrodzie? Oczywiście kluczowe jest tu namierzenie mrowiska. Do przygotowania trutki na mrówki potrzebujesz 10 ząbków czosnki. Rozdrobnij je, zalej gorącą wodą i przykryj na 10 minut. Po tym czasie ponownie doprowadź wodę do wrzenia i wylej w mrowisko oraz jego okolice. Zapach czosnku skutecznie odstraszy mrówki z ogrodu na długi czas.

Rośliny odstraszające mrówki z ogrodu

Warto w swoim ogrodzie zasadzić też rośliny odstraszające mrówki. Wydzielają one zapachy, których te owady bardzo nie lubią. Takimi roślinami są na przykład:

bazylia,

tymianek,

mięta.

Co więcej, mrówki nie lubią także mielonej kawy i cynamonu, dlatego można rozsypać zmielone ziarna blisko grządek z warzywami.

10

Quiz dla wprawionych ogrodników. Czy rośliny Cię lubią, a Ty wiesz o nich wszystko? Za 7/10 bijemy brawo! Pytanie 1 z 10 Która z poniższych roślin jest znana z intensywnie pachnących kwiatów? pelargonia begonia hiacynt Następne pytanie