Chwila nieuwagi i rozprzestrzeniają się po całym ogrodzie. Wchodzą w każdą szczelinę i niszczą, co popadnie. Złap za butelkę i wlej to do mrowiska. Usunie mrówki raz na zawsze

Chociaż mrówki w naturze pełnią ważne funkcje, w ogrodzie mogą stać się prawdziwym utrapieniem, niszcząc rośliny i sprzyjając mszycom.

Skuteczna walka z inwazją mrówek wymaga strategicznego podejścia do całej kolonii, a sprawdzonym rozwiązaniem jest pułapka z boraksu i cukru pudru.

Poznaj krok po kroku, jak przygotować tę zabójczą pułapkę i skutecznie uwolnić swój ogród od inwazji mrówek.

Jak pozbyć się mrówek z ogrodu?

Mrówki to jedne z fascynujących owadów, które żyją w naszym otoczeniu. Znajdziemy je praktycznie wszędzie, od lasów po chodnikowe ścieżki w mieście. Pojawiają się zarówno w naturze, jak i w naszych domach. Warto wiedzieć, że w Polsce niektóre gatunki mrówek znajdują się pod ochroną. Zabronione jest także niszczenie leśnych mrowisk. Mrówki nie są typowymi szkodnikami, jakie spotykamy w naszych ogrodach. W naturze pełnią wiele ról, spulchniają glebę, przenoszą nasiona, a także zjadają niektóre bardziej szkodliwe owady. Gdy jednak mrówki pojawiają się w ogrodzie sytuacja zaczyna nabierać innego obrotu. Mrówki na niewielkich powierzchniach mogą zachowywać się jak typowe szkodniki. Drążone przez nie tunele niszczą darń trawnika. Owady te mogą także uszkadzać korzenie roślin, podgryzają pąki kwiatowe, a także roznoszą niebezpieczne choroby. Co ważne, mrówki żyją w symbiozie w mszycami i chronią te popularne szkodniki.

Usuwanie mrówek z ogrodu to dość czasochłonne zadanie. Szkodniki te żyją w ogromnych koloniach. W mrowisku może znajdować się od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy mrówek. Najważniejsza jest oczywiście królowa, bez której kolonia powoli zanika. Wskazuje się, że podejmując próby całkowite usunięcia mrówek ze swojego terenu należy zadbać o to, by unicestwić właśnie królową. Istnieje wiele domowych sposobów, które wspomagają walkę z mrówkami. To między innymi zastosowanie wrzącej wody. Przygotuj 1 litr gorącej wody, dodaj do niego kilka łyżeczek oleju oraz płynu do naczyń. Tak przygotowaną mieszankę wlej bezpośrednio do mrowiska. Gorąca woda niszczy tunele oraz larwy mrówek. Aby jednak sposób ten był w pełni skuteczny wrzątek musi dotrzeć do królowej. Niektórzy rekomendują, aby powtarzać do raz w tygodniu przed miesiąc.

Wymieszaj to z cukrem pudrem i rozłóż wokół mrowiska. Unicestwi wszystkie mrówki w ekspresowym tempie

Za jeden z najbardziej skutecznych sposobów na mrówki uznaje się zastosowanie boraksu. To naturalny minerał dostępny w formie proszku. Podobnie, jak soda oczyszczona, boraks słynie ze swoich antybakteryjnych i czyszczących właściwości. Często stosowany jest w ogrodnictwie ponieważ unicestwia szkodniki, a przy okazji odżywia rośliny. Boraks na mrówki najlepiej jest zastosować w formie proszkowej pułapki. Na 3 części cukru pudru dodaj 1 część boraksu. Wymieszany proszek rozsyp wokół mrowiska i na ścieżkach, którymi wędrują mrówki. Środek ten działa powoli, ale bardzo skutecznie. Robotnice przenoszą cząsteczki boraksu do mrowisk. Tam jest on zjadany przez królową oraz larwy. Spożyty boraks uszkadza układ pokarmowy szkodników i prowadzi do ich śmiertelnego odwodnienia. W ten sposób ginie cała kolonia.

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