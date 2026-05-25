Zamiast do ogórków wlej to do mrowiska. W ten sposób wyeliminujesz każdą mrówkę, co do jednej. Ekologiczny sposób na mrówki

Rozgnieć i zalej wrzątkiem. Domowy sposób, dzięki któremu pozbędziesz się mrówek z ogrodu

Mrówki mogą być prawdziwym utrapieniem dla ogrodników. Choć w ekosystemie są pożyteczne, spulchniają glebę i przenoszą nasiona, to gdy pojawiają się w ogrodzie (zwłaszcza z nadmiarze) potrafią wyrządzić niemałe szkody. Leśne mrowiska są pod ochroną i nie można ich niszczyć, ale mrówek w swoim ogrodzie możesz się pozbyć. Owady mogą bowiem niszczyć młode rośliny, a drążone przez nie tunele naruszają glebę. Co ważne, mrówki żywią się spadzią produkowaną przez mszyce i żyją w pełnej symbiozie z tymi szkodnikami. Oznacza to, że mrówki chronią mszyce i przyczyniają się do zwiększenia ich populacji.

Pozbycie się mrówek z ogrodu nie jest łatwe. Należy się skupić na dwóch sposobach eliminacji. Pierwszy z nich oznacza zabezpieczenie roślin i rabatek, gdzie najczęściej wędrują mrówki. W tym celu najlepiej sprawdzają się ekologiczne odstraszacze, czyli zapachy, które przepędzają mrówki z wyznaczonych przez siebie ścieżek. Możesz rozsypać w takich miejscach cynamon lub fusy po kawie (niesłodzonej). Ich intensywny zapach zniechęci mrówki. Możesz kupić także specjalistyczną kredę na mrówki i narysować nią grube linie, wszędzie tam, gdzie pojawiają się owady.

Drugim etapem jest pozbycie się mrowisk z ogrodu. W tym przypadku należy działać bardziej stanowczo. W sklepach możesz kupić specjalistyczne trutki na mrówki. Warto jednak pamiętać, że są to silnie substancje, które mogą być niebezpieczne dla ludzi, zwierząt domowych, a także innych roślin. Jeżeli problem nie wymaga stosowania silniej chemii warto na początku przetestować domowe sposoby. Jednym z nich jest wywar z czosnku. Rozgnieć kilka ząbków czosnku, aby uwolnić jego silny zapach. Zalej czosnek gorącą wodą i wlej do mrowiska. Czosnek zawiera lotne związki siarki (głównie allicynę), które blokują receptory mrówek. Przepędza on szkodniki z miejsc, w których żerują. Wrzątek z kolei działa na mrówki w sposób termiczny i ścina białka w ich organizmie prowadzać do śmierci.

Jakie rośliny odstraszają mrówki?

Wiele roślin i substancji naturalnych działa odstraszająco na mrówki. Warto posadzić w ogrodzie miętę, lawendę, majeranek, wrotycz lub piołun, zwłaszcza w pobliżu ścieżek mrówek czy roślin, które są przez nie atakowane. Intensywny zapach tych ziół skutecznie zniechęca mrówki do bytowania w danym miejscu. Te naturalne bariery zapachowe i smakowe sprawią, że mrówki będą omijać chronione obszary.

