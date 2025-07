Mrówki w domu? Zrób taki wywar, a szybko się ich pozbędziesz. Skuteczny sposób także na mrówki w ogrodzie

Jednym z popularnych sposobów pozbycia się mrówek z domu jest użycie octu. Jednak to metoda, która nie zawsze się sprawdza. Ale jest kilka innych rozwiązań. W naturze jest kilka zapachów i substancji, których mrówki nie lubią, dlatego będą doskonałą zaporą dla tych owadów.

Co na mrówki w domu i w ogrodzie? Domowy sposób bez chemii

Nasze babcie doskonale znały się na roślinach i wiedziały, których warto wykorzystać do pielęgnacji ogrodu, tak by nie sięgać po sztuczne nawozy i trutki na szkodniki. Popularnym sposobem na pozbycie się mrówek w ogrodzie był wywar z wrotyczu. Ta popularna roślina rośnie na łąkach, przy drogach, nieużytkach i na skrajach lasów. Kwitnie od lipca do września. Kwiaty są drobne i żółte, układające się w baldachy. Wrotycz jest bogaty w olejki eteryczne, których nie znoszą kleszcze, mole, mrówki, mszyce i wiele innych szkodników. Wrotycz pospolity warto zasadzić także w ogrodzie. Tam, gdzie rośnie, nie ma problemu z mszycami i mrówkami. Jednak jeśli nie chcemy sadzić rośliny, możemy zebrać kwiaty oraz ziele w innym miejscu i przygotować wywar. Takim preparatem można spryskać rośliny zaatakowane przez mszyce. Podobnie można zadziałać, kiedy w ogrodzie lub na tarasie pojawią się niechciane mrówki. Ścieżki i gniazda trzeba spryskać wyciągiem z wrotyczu. Wyciąg możemy przygotować zarówno z suszonego ziela, jak i świeżego. 200 g świeżej rośliny lub 20 g suszonej, zalewamy 8 litrami przegotowanej wody. Odstawiamy na dobę. Stosujemy rozcieńczony z wodą w propozycji 1:2. Jeśli chcemy pozbyć się mrówek z domu, wyciąg z wrotyczu także będzie pomocny. Jednak jeśli wolimy coś łagodniejszego, wykorzystaj sodę oczyszczoną. Posyp nią miejsca, w których często widujesz mrówki. Podobnie zadziała także cynamon oraz fusy z kawy.

Zauważyłaś mrówki w okolicach drzewek owocowych? Szybko sięgnij po ten klej. Inaczej mszyce zjedzą wszystko

Niektóre gatunki mrówek żywią się spadzią wytwarzaną przez mszyce. Dlatego dbają o nie, chronią przed innymi owadami, a nawet przechowują ich jaja przez zimę. Słodka spadź to dla nich prawdziwy rarytas dlatego też często mówi się, że mrówki „hodują” mszyce. Żeby pozbyć się owadów z ogrodu, najczęściej trzeba odciąć mrówki od pożywienia. Siedliska mszyc, bardzo często są poza zasięgiem naszego wzroku, wysoko na drzewach. Jeśli zauważysz mrówki wędrujące po pniach, możesz owinąć drzew specjalną kleistą taśmą, która zadziała jak pułapka. Przykleją się do niej zarówno mszyce, jak i mszyce. Innym sposobem na mrówki jest posmarowanie pni klejem entomologicznym. Stworzy on naturalną barierę, uniemożliwiającą wspięcie się owadom. W ten sposób uniemożliwi mrówkom „hodowlę” mszyc. Taki klej jest bezpieczny dla roślin. Nie należy go jednak stosować na uszkodzoną powierzchnię. Nakłada się go pędzlem na pasie kory od 2 do 4 cm. Choć jest przeznaczony do stosowania na zewnątrz, wielu producentów podaje informację, że można go użyć także w pomieszczeniach. To alternatywa dla żółtych opasek i sprawdzi się w trudno dostępnych miejscach. Oprócz kleju warto posadzić w ogrodzie rośliny, które odstraszają owady np. wrotycz pospolity.

ZOBACZ TEŻ: Kocha jedzenie i śpiew, jest pożyteczny, ale może przeszkadzać w ogrodzie. Ekorolnik podał sposób na to, jak odpędzić turkucia podjadka