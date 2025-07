Kocha jedzenie i śpiew, jest pożyteczny, ale może przeszkadzać w ogrodzie. Ekorolnik podał sposób na to, jak odpędzić turkucia podjadka

Turkuć podjadek (Gryllotalpa gryllotalpa) to jeden z największych owadów w Polsce. Potrafi osiągnąć ponad 6 cm długości i ponad 4 cm rozpiętości. Jego polska nazwa to połączenie cech owada. Turkuć dlatego, że turkocze i to bardzo głośno, przy czym najgłośniejsze są samice. Owady wydają dźwięki przez pocieranie o siebie dwóch części ciała, podobnie jak świerszcze. Za ten odgłos odpowiadają rezonatory umieszczone u nasady pierwszej pary skrzydeł. Natomiast podjadek wziął się oczywiście od podjadania. Co ważne owad równie chętnie zajada rośliny uprawne, jak i chwasty. Jednak nie pogardzi także innymi owadami, które znajdzie na swojej drodze, więc może także oczyścić glebę z innych szkodników oraz ich larw.

Turkuć podjadek, jak pozbyć się owada z ogrodu?

Zanim przystąpimy do walki z turkuciem, warto poznać jego zwyczaje. Turkuć podjadek preferuje gleby wilgotne, bogate w próchnicę i niezbyt często przekopywane. Lubi ciepło i zaciszne miejsca. Dlatego, jeśli chcemy pozbyć się go z ogrodu, powinniśmy regularnie przekopywać ziemię, szczególnie wiosną i jesienią. Utrudni im to budowę tuneli i składanie jaj.Jeśli nasza działka jest podmokła, warto zadbać o drenaż. Turkucie lubią wilgotne środowisko, więc obniżenie poziomu wód gruntowych może je zniechęcić. Możemy również zabezpieczyć wrażliwe rośliny, takie jak sadzonki warzyw czy drzewek owocowych, poprzez wkopanie w ziemię wokół nich siatki o drobnych oczkach. Siatka powinna wystawać kilka centymetrów nad powierzchnię gleby. Warto także zadbać o odpowiednie nasadzenia. Niektóre rośliny, takie jak aksamitki, czosnek, bazylia czy nagietek, wydzielają substancje odstraszające turkucie. Można posadzić je w pobliżu upraw narażonych na ataki. Stwarzajmy w ogrodzie warunki sprzyjające występowaniu naturalnych wrogów turkucia, takich jak jeże, ptaki drapieżne czy larwy muchówek. Turkucie są wrażliwe na wibracje i dźwięki. Można wykorzystać to, wbijając w ziemię metalowe pręty, na których zawiesimy puszki. Pod wpływem wiatru puszki będą uderzać o pręty, generując dźwięki, które odstraszą szkodniki. Możemy samodzielnie wykonać pułapki, np. zakopując w ziemi słoik wypełniony wodą z dodatkiem piwa. Turkucie zwabione zapachem wpadną do słoika i nie będą mogły się wydostać. Jednak pamiętajmy o regularnym sprawdzaniu pułapek i wypuszczaniu schwytanych osobników z dala od upraw. Turkucie lubią też kompost, więc warto umieścić kompostownik w odległym kącie działki. Możemy też regularnie przenosić resztki organiczne z upraw do kompostownika, aby zwabić turkucie w to miejsce. Pamiętajmy, że turkuć podjadek nie jest bezużyteczny. Spulchnia glebę, zjada larwy owadów i przyczynia się do rozkładu materii organicznej. Zamiast dążyć do całkowitego wytępienia, warto skupić się na ograniczeniu jego populacji i ochronie wrażliwych upraw. Unikajmy stosowania chemicznych środków ochrony roślin, które mogą im zaszkodzić.

