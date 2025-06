Kwiaty ogórków opadają, liście żółkną? Zrób domowy oprysk ze składników z apteki. Sposób na żółte liście ogórków

Zanim zaczniemy diagnozować przyczyny opadania kwiatów ogórków, warto przypomnieć sobie, jak rozróżnić kwiaty męskie od żeńskich. Ogórki to rośliny jednopienne, co oznacza, że na jednej roślinie występują kwiaty obu płci. Męskie kwiaty wyrastają w pęczkach, na długich szypułkach. Ich zadaniem jest produkcja pyłku. Nie zawiązują owoców. Natomiast kwiaty żeńskie wyrastają pojedynczo, na krótkich szypułkach. U ich nasady znajduje się mały, zawiązek przyszłego ogórka. To właśnie z tych kwiatów rozwijają się owoce. I o ile naturalnym jest, że kwiaty męskie opadają po przekwitnięciu, to problem pojawia się, gdy opadają kwiaty żeńskie, które powinny dać nam plon.

Dlaczego kwiaty ogórków opadają?

Ogórki są roślinami owadopylnymi, co oznacza, że do zawiązania owocu potrzebują zapylenia przez pszczoły, trzmiele lub inne owady. Jeśli w Twoim ogrodzie brakuje zapylaczy, kwiaty żeńskie nie zostaną zapylone i opadną. Dlatego w pobliżu ogórków posadź rośliny miododajne, takie jak lawenda, nagietki, facelia, czy chabry, które przyciągną owady zapylające. Jeśli brakuje owadów, możesz spróbować zapylić kwiaty ręcznie. Delikatnie przenieś pyłek z kwiatu męskiego na znamię słupka kwiatu żeńskiego za pomocą pędzelka lub po prostu oderwij kwiat męski i potrzyj nim o kwiat żeński. Najlepiej robić to w godzinach porannych, w słoneczny dzień. Można również wyśmiać odmiany partenokarpiczne, które zawiązują owoce bez zapylenia. Są one szczególnie polecane do uprawy w tunelach i szklarniach, gdzie dostęp owadów jest ograniczony. Trzeba też pamiętać, że ekstremalne temperatury, długotrwałe deszcze lub susza mogą negatywnie wpłynąć na rozwój kwiatów i zapylanie. Dlatego w przypadku nagłych spadków temperatury, przykryj ogórki agrowłókniną. Regularnie podlewaj, szczególnie w czasie suszy. Nawadnianie ogórków przeprowadzamy rano lub wieczorem, unikając moczenia liści. W upalne dni, osłoń ogórki przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Możesz użyć siatki cieniującej lub białej agrowłókniny. Uważaj z nawożeniem. Zarówno niedobór, jak i nadmiar składników odżywczych może powodować opadanie kwiatów.

Dlaczego liście ogórków żółkną? Domowy oprysk na zdrowe ogórki

Liście ogórków mogą żółknąć także przez złe nawożenie. Do prawidłowego wzrostu roślinie potrzebny jest azot. Jego brak może powodować osłabienie krzaczków. Nawóz do ogórków powinien być także bogaty w potas i fosfor. Sprawdzi się też odżywka z suchego chleba lub ze skórek bananowych. Jednak jeśli wszystkie zasady pielęgnacji ogórków zostały zachowane, ale liście żółkną i usychają, warto wypróbować domowy oprysk z wody utlenionej. Roztwór przygotowujemy z 20 ml 3 proc. wody utlenionej zmieszanej z 1 litrem wody. Preparat zwiększy odporność rośliny na szkodniki, wzmocni korzenie i przyspieszy wzrost. Można go stosować raz w tygodniu, najlepiej w bezdeszczowy wieczór.

