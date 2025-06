Właścicielka agroturystyki na Kaszubach zdradziła swój sposób na mrówki. Sypie to w ogrodzie i w domu, owady uciekają gdzie pieprz rośnie

Co na mrówki w domu lub w ogrodzie? Jest mnóstwo domowych sposobów, które można zastosować, by pozbyć się owadów. Zamiast sięgać po chemiczne i szkodliwe środki, lepiej użyć produktów, których mrówki nie lubią, ale nie są trujące. Jednym z takich preparatów jest wyciąg z wrotyczu. Ta popularna roślina rośnie na łąkach, przy drogach, nieużytkach i na skrajach lasów. Kwitnie od lipca do września. Kwiaty są drobne i żółte, układające się w baldachy. Wrotycz jest bogaty w olejki eteryczne, których nie znoszą kleszcze, mole, mrówki, mszyce i wiele innych szkodników. Wrotycz pospolity warto zasadzić także w ogrodzie. Tam, gdzie rośnie, nie ma problemu z mszycami i mrówkami. Jednak jeśli nie chcemy sadzić rośliny, możemy zebrać kwiaty oraz ziele w innym miejscu i przygotować wywar. Takim preparatem można spryskać rośliny zaatakowane przez mszyce. Podobnie można zadziałać, kiedy w ogrodzie lub na tarasie pojawią się niechciane mrówki. Ścieżki i gniazda trzeba spryskać wyciągiem z wrotyczu. Wyciąg możemy przygotować zarówno z suszonego ziela, jak i świeżego. 200 g świeżej rośliny lub 20 g suszonej, zalewamy 8 litrami przegotowanej wody. Odstawiamy na dobę. Stosujemy rozcieńczony z wodą w propozycji 1:2. Jeśli chcemy pozbyć się mrówek z domu, wyciąg z wrotyczu także będzie pomocny. Jednak jeśli wolimy prostsze rozwiązanie, możemy sięgnąć po kawę.

Fusy kawy jako środek odstraszający muchy w domu i ogrodzie

Fusy z kawy to prosty, tani i ekologiczny sposób na zwalczanie mrówek w domu i ogrodzie. Intensywny zapach kawy jest dla mrówek nieprzyjemny i dezorientujący. Zakłóca ich szlaki zapachowe, utrudniając im odnajdywanie pożywienia i komunikację z innymi mrówkami. Dlatego, jeśli mrówki zagościły w naszym domu, można rozsypać na talerzyku odrobinę fusów i ustawić go w miejscu, w którym pojawiają się mrówki. Jeśli próbujemy pozbyć się mrówek z ogrodu, rozsypujemy fusy bezpośrednio na glebę. Ich drobna struktura utrudnia owadom poruszanie się po posypanej powierzchni. Fusy, których używamy, muszą być wysuszone. Wilgotne mogą pleśnieć. Suche fusy rozsypujemy wzdłuż ścieżek, którymi poruszają się mrówki, przy wejściach do domu, w pobliżu okien i drzwi. A także wokół roślin, które chcemy chronić, na ścieżkach, w pobliżu gniazd mrówek i pod płytami chodnikowymi. Zabieg powtarzamy regularnie, najlepiej co kilka dni, szczególnie po deszczu. Stosowanie kawowych fusów nie tylko zwalcza mrówki, ale wzbogaca glebę. Fusy zawierają azot, fosfor i potas, które są niezbędne dla wzrostu roślin. Można je dodawać do kompostu lub bezpośrednio do gleby.

