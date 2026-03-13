Wystarczy garść w mrowisko, a mrówki wyniosą się, gdzie pieprz rośnie. Zabija je już w jedną noc. Jak się pozbyć mrówek z ogrodu?

Mrówki, choć pożyteczne w ekosystemie, mogą stać się szkodnikami w ogrodzie, niszcząc rośliny i tarasy.

Istnieją domowe sposoby na mrówki, takie jak mąka kukurydziana, która działa jak trutka, czy cynamon odstraszający je z ogrodu.

Boraks to silny środek czyszczący, który skutecznie eliminuje mrówki, jednak należy stosować go ostrożnie ze względu na toksyczność.

To nie są typowe szkodniki. Mrówki w ekosystemie są pożyteczne i potrzebne. Pełnią one kluczowe role, doskonale napowietrzają glebę i przyspieszają rozkład materii organicznej. Dodatkowo mrówki drążące korytarze przenoszą nasiona. Warto również pamiętać, że w Polsce mrowiska leśne znajdują się pod ochroną. Nie można ich zatem niszczyć. Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku, gdy mrówki pojawiły się w ogrodzie lub na działce. Wtedy faktycznie mogą być traktowane jako szkodniki. Mrówki mogą niszczyć korzenie roślin oraz pąki kwiatów. Dodatkowo mogą one zakładać mrowiska w szczelinach płytek tarasowych, co prowadzi do ich uszkodzenia. Należy również pamiętać, że mrówki żyją w symbiozie z mszycami. Żywią się one produkowaną przez mszyce spadzią i poniekąd chronią te szkodniki.

Aby pozbyć się mrówek z ogrodu można sięgnąć po domowe sposoby. Okazuje się bowiem, że ekologiczne metody na mrówki często są tak samo skuteczne, jak chemiczne trutki. Warto zatem sięgnąć po nie w pierwszym kroku. Naturalne sposoby są bowiem bezpieczne dla zwierząt domowych oraz ludzi. Jednym z najczęściej polecanych patentów na mrówki jest mąka kukurydziana. Działa ona niczym natychmiastowa i ostateczna trutka. Mrówki ją spożywają jednak nie potrafią stawić. W efekcie mąka kukurydziana pęcznieje i prowadzi do śmierci. Sposób ten poleca się w przypadku sporej inwazji mrówek i gdy wiesz, gdzie są największe skupiska. Wystarczy rozsypać mąkę wokół mrowisk i na ścieżkach, na których pojawiają się szkodniki. Nieco mniej inwazyjnym sposobem na odstraszenie mrówek jest cynamon. Środek ten nie jest toksyczny, ale jego zapach skutecznie odstrasza mrówki od roślin. Cynamon możesz rozsypać wokół rabatek i grządek z warzywami.

Wśród domowych metod jest także ta, którą można nazwać bronią ostateczną. Jest nią boraks. To silny środek czyszczący, który wykazuje się wysoką skutecznością eliminacji mrówek. Należy jednak pamiętać, że może być on szkodliwe także dla dzieci i zwierząt domowych. Boraks miesza się z cukrem oraz wodą w proporcjach 1:7:18 i oblewa mrowiska. Boraks na mrówki działa niczym wolna trucizna. Niszczy układ trawienny i prowadzi do wysuszenia ciała.